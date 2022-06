Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Doğan Erbahar’ın önericileri arasında bulunduğu ‘Carbon Molecular Nanostructures in Space’ (Uzaydaki Karbon Moleküler Nanoyapıları) isimli Avrupa Birliği COST (Cooperation in Science and Technology) aksiyonunun desteklenmesi onaylandı. 2022 yılının sonbaharında başlayacak ve 4 yıl kadar sürecek olan ‘NanoSpace’ çerçevesinde karbon nanoyapıların uzaydaki miktarı, oluşum mekanizmaları, astrokimya ve astrobiyolojideki rollerinin araştırılması hedefleniyor.

Nanoyapılar üzerine uzmanlaşan Doç. Dr. Doğan Erbahar uzaydaki fullerenler konusundaki araştırmaları ile bu alanda öncü bir isim. Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Doğan Erbahar, 2015 yılında fulleren moleküllerinin uzayda bol miktarda bulunduğunun keşfedilmesiyle yeni bir araştırma sahasının ortaya çıktığını belirtti. O tarihten beri Avrupalı meslektaşları ile üzerinde çalıştıkları fikirlerin filizlenip giderek disiplinlerarası bir karaktere büründüğünü ve bunun neticesinde bir COST aksiyonu önerisi hazırladıklarını söyledi.

DOĞAN ERBAHAR SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Aksiyon önerilerinin desteklenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Doğan Erbahar hâl-i hazırda yüksek lisans danışmanlığını yürüttüğü ve Doğuş Üniversitesi bünyesinde bursiyer olarak çalışan Eftal Gezer ile birlikte fulleren moleküllerinin yaşamın kökenleri üzerinde oynamış olabileceği rolü araştırdığını belirterek bu aksiyonun araştırmaya çok büyük bir sinerji katacağını belirtti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COST aksiyonları akademiden KOBİ’lere, kamu kuruluşlarından özel kurumlara kadar uzanan geniş bir yelpazeden gelen araştırmacıları ve yenilikçileri bir araya getiren disiplinlerarası araştırma networkleri olarak işlev görüyor. Yeni gelişen alanlar da dahil olmak üzere bütün bilimsel ve teknolojik disiplinlere açık olan COST aksiyonları Avrupa ülkelerinden bilim insanlarının seçtikleri bir konuda yapacakları araştırmaları yürütmeleri için 4 yıl kadar süre ile aktif bir ortam oluşturuyor.

