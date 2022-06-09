Türkiye Gazetesi

Bu WhatsApp hilesi, sesli mesajları dinleme şeklinizi tamamen değiştirecek ve bundan sonra sesli mesajları dinlemek için köşe bucak kaçmanıza gerek kalmayacak. Bilindiği üzere, bir sesli mesajı kulaklık takılı değilken açtığınızda, ses hoparlörden verilir. Ancak aslında sesin hoparlör yerine ahizeden çıkmasını sağlamak çok kolay.

Kulaklık yokken WhatsApp sesli mesajlarını açtığımızda birçoğumuz kendimizi sesi kısıp telefonun altını bir kulağımıza dayarken buluyoruz. Ancak bu, hiç de pratik değil ve aslında gereksiz. Mesajları ahizeden dinlemek için bir yöntem var. Yeni bir sesli mesaj aldığızda mesajı çalmaya başlayın ve telefonu sanki bir telefon görüşmesi alıyormuş gibi kulağınıza tutun. WhatsApp algoritması telefonu kulağınıza tuttuğunuzu algılayacak ve sesi hoparlör yerine ahizeden verecek. Tıpkı bir telefon görüşmesi yapar gibi artık bu şekilde mesajları dinleyebilirsiniz...

WhatsApp sesli mesaj açma yöntemi sayesinde hem mesajlarınızı gizli gizli dinleyebileceksiniz hem de kalabalık yerlerde daha rahat duyacaksınız. Bu WhatsApp sesli mesajı ahizeden dinleme hilesini şimdiye kadar duymamışsanız artık denemeye başlayabilirsiniz...

WHATSAPP SESLİ MESAJLARA YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aslında son zamanlarda sesli mesajlara birçok değişiklik getirdi. En önemlisi, WhatsApp'ta başka şeyler yaparken sesli notları dinleme yeteneği. Özellikle uzun sesli mesajlarda çoklu görev için harika bir işlev, böylece mesajı dinlerken diğer mesajları da okuyabilirsiniz.

Diğer son güncelleme, sesli mesajların hızını değiştirmenize olanak tanıyor. Özellikle çok yavaş konuşan ve biraz fazla konuşan bir arkadaşınız varsa işinize yarayacaktır. Mesajların hızını 1.5x ve 2x arttırabilirsiniz.

WhatsApp geliştiricileri sürekli olarak yeni fikirler üzerinde çalışıyor ve kullanıcılardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde, dolandırıcıları durdurmak için özel bir kodun uygulamaya sunulacağını sizinle paylaşmıştık. Ancak yeni özellikler de geliyor. İşte bunlardan biri...

WHATSAPP SESLİ MESAJLARA DEVAM ETME SEÇENEĞİ

Uygulama az bilinen özelliklerle dolup taşıyor ve sürekli yenileri ekleniyor. Mesajlaşma uygulamasında sesli mesaj gönderen herkesin bilmesi gereken bir özellik daha var. TikTok yıldızı @letsdodiz WhatsApp'ta keşfettiği bir özelliği açıkladı ve video binlerce beğeni aldı. Bu özellik sesli mesaj göndermek için 'eller serbest modu'nu açmak.

Öncelikle, bunu kullanmak için WhatsApp'ın en son sürümüne geçmelisiniz. Bunu iPhone'daki Apple App Store'dan veya Android'deki Google Play Store'dan yapabilirsiniz; uygulama mağazasına 'WhatsApp' yazın ve ardından uygulamayı güncelleyin. Daha sonra uygulamadaki yeniliği görmek için bireysel veya grup sohbetinde bir sesli mesaj oluşturmak için kayıt tuşuna basın ama elinizi çekmeyin. Ses kaydı özelliğine basılı tuttuğunuzda 'eller serbest' modunu görmek için yukarı kaydırın.

Şimdi ekranın alt ortasında bir duraklatma simgesi ortaya çıkacak. Kaydı duraklatmak için buna dokunabilirsiniz. Kaydı duraklatırken görüşmeden ve uygulamadan ayrılmak bile mümkündür. Daha sonra ona geri dönebilir ve devam edebilirsiniz. Bu işlev, uzun bir mesaj kaydediyorsanız ancak ara vermek zorunda kalırsanız faydalı olacaktır.

Binlerce kişi sinsi yöntemle dolandırıldı... WhatsApp harekete geçti: Kritik özellik yolda WhatsApp, 2 milyarı aşkın kullanıcısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma servisi. Platformun bu kadar çok kişi tarafından kullanılması, siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Farklı yöntemler aracılığıyla kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışan bilgisayar korsanlarını engellemek için WhatsApp, bir özelliği daha kullanıma sundu.

Üç özellik geliyor! WhatsApp kullanıcılarını çıldırtacak yenilikler WhatsApp, üç yeni özelliği daha tüm kullanıcılara sunmadan önce son hazırlıklarını tamamlıyor. Mesajlaşma platformu, dosya botunu artırma, okunmamış mesaj filtreleri ve anket özelliği üzerinde geliştirmeler yapıyor.

WhatsApp ‘Benden sil’ dedikten sonra geri alma artık mümkün! Yeni özellik ile mesajları herkesten silebileceksiniz Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, gönderilen mesajları karşı taraftan silme özelliğini geçtiğimiz yıl başlatmıştı. Ancak bazen kullanıcılar bir mesajı herkesten silmek yerine ‘Benden sil’ butonuna basarak sadece kendinden siliyor. Böylece karşı taraftan mesajın silinmesi imkansız hale geliyor. Ancak WhatsApp artık bir düzenleme yaparak ‘benden sil’ dedikten sonra geri alma işlemini mümkün hale getirmeye hazırlanıyor.