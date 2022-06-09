Türkiye Gazetesi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Söylemez, Apple'ın iPhone akılıl telefonlarında kullandığı sesli komut yazılımı Siri’nin İslamiyet ile alakalı konularda çok eksik olduğunu ileri sürdü. Söylemez, kendi iPhone'undaki Siri’ye verdiği komutta İslamiyet'e ilişkin terimlerin yanlış ve eksik kullanıldığını ancak Hristiyanlık ile ilgili sorduğu komutlara doğru ve eksiksiz cevaplar verildiğini fark etti.

Siri, Allah ve Hazreti Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilişkin soruları cevaplamazken Hazreti İsa'nın önemini açıklıyor

Söylemez, tespitini şu ifadelerle açıkladı: "Kendi iPhone cihazımda Siri’nin ‘Allah’, ‘Muhammed’ (sallallahu aleyhi ve sellem) gibi İslam dini için kutsal isimlerin yazılışında hataların olduğunu fart ettim. Örneğin, Allah ve Muhammed isimlerinin baş harfleri küçük harflerle yazılıyordu. Ayrıca Hristiyan dini için kutsal olan Hazreti İsa'nın isminin ise düzgün yazıldığını gördüm. Bununla birlikte İsa ismini Siri’ye sorduğumda Hazreti İsa’nın Hristiyanlar için olan önemini belirten yazılı bilgiler veriyordu. Aynı şekilde Müslümanlar için kutsal olan 'Hazreti Muhammed hakkında bilgi verir misin?' sorusuna hiçbir cevap vermeyip Muhammed ismini de küçük harfler ile yazıyordu. Ayrıca Allah ismi de küçük harfler ile yazıyordu."

APPLE, HATAYI DÜZELTTİ

Ömer Faruk Söylemez, konuyu Apple'a taşıdı ve bir e-posta göndererek tespitini iletti. Apple’ın konuya hassasiyetle yaklaşarak kısa bir süre sonra gerekli güncellemeleri yaptığını açıkladı.

Ömer Faruk Söylemez, Apple'a gönderdiği e-postada hataları ve eksikleri dile getirdi

Açıklamasının devamında Söylemez, "Apple gibi global bir markanın ürün uygulamasının böyle ayrımcı hatalar yapması bir Müslüman olarak beni derinden etkilemişti. Ben de bu hataların düzeltilmesi için harekete geçtim. Apple ile mail yoluyla iletişim kurarak yapılan hataların düzeltilmesini talep ettim. Onlara tüm hataların ekran görüntülerini ve video kayıtlarını gönderdim. Aynı zamanda yapılan hataları yazılı olarak da belirttim. Belirttiğim yazıda yapılan hataların Türkçe dil bilgisinde de yanlış yazıldığını, özel isimlerin daima büyük harfler ile başladığını belirttim.

Artık Siri, Hazreti Muhammed'e ilişkin bilgi sağlıyor

Apple firması da konuya hassasiyet ile yaklaşarak beni haklı bulup kısa zaman içerisinde belirttiğim tüm hataların düzeltildiğini ayrıca tarafıma teşekkür edilen bir mail gönderdiler. Bunun üzerine cihazımda sorunların devam edip etmediğini kontrol ettiğimde ise sorunların gerçekten çözüldüğünü gördüm. Ben de onlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ettim." dedi.

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