Türkiye Gazetesi

Astronotlara gıda ve malzeme taşıyan kapsül yakıt sızıntısı sebebiyle fırlatılamadı. Uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlara 2 ton gıda ve malzeme götürmeye hazırlanırken Dragon kapsülünde yakıt sızıntısı tespit edildi.

Aracın fırlatma rampasına monte edildiği sırada meydana gelen sızıntı sebebiyle uçuş iptal edildi. Kapsülün ne zaman fırlatılacağı henüz belli değil.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), arıza giderildikten sonra SpaceX ile birlikte yeni bir hedef fırlatma tarihi belirleyeceklerini bildirdi. İstasyondaki astronotların ihtiyaçları için acil bir durum olmadığı açıklandı. Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX, şimdiye kadar uzay istasyonuna yaptığı 20 sefer sebebiyle yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

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