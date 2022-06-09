Türkiye Gazetesi

Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ’ı ziyaret eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ​ (TUSAŞ) İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil, sahilde kurulan alanda konuşma yaptı. Ülkenin geleceği olan gençlere Türk havacılığı hakkında önemli bilgiler verdi. TUSAŞ Başkanı Kotil, 10 bin tonluk Atak helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) ve Türksat 6A uydusunu geliştirdiklerini belirtti.

Dünyada ilk yediye girmek istediklerini ifade eden Kotil, "Şimdi 10 bin tonluk Atak helikopteri yapıyoruz. 18 Mart 2023’te olacak ilk uçuşu 9 ayımız kaldı. Biz dünyada ilk yediye girmek istiyoruz. Ayda 2 adet helikopter yapıyoruz. Hürkuş, Hürjet ve beşinci nesil bir savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak. Yeni nesil diyorlar ya bu da yeni nesil. F-16’lar üçüncü nesil savaş uçakları. F-16’lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. Üçüncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider." dedi.

HER TARAFI GÖRECEK, KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAYACAK

Temel Kotil, konuşmasının devamında MMU'nun hedeflerini yüzlerce kilometre uzaktan vurabileceğini belirterek, sözlerini sürdürdü: "Beşinci nesil uçağı olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Bunun üzerinde bir sürü bilgisayar vardır. Beşinci nesilde bir sürü radar var. Her tarafı görürler yaklaşamazsın. Arkadaşlar biz beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Dünyadaki en iyi uçak F-22 Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetlerinde olabiliyor. Birde f-35 var onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor Türkish Fighter. Dolayısıyla 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip ülkenin bekası için önemli bir uçak yüzde yüz milli olacak. TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yapıyoruz. Türksat 6A. 5B-5A uçuyor ya 6A’yı biz yapacağız. Şuan birde Arjantin Hükümeti için uydu yapıyoruz."

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