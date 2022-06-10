Türkiye Gazetesi

NASA, halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek için bir çalışma ekibi kuracağını duyurdu. Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Amerikan ordusu tarafından gözlemlenen ve tanımlanamayan cisimleri incelemek üzere çalışmaya başlamıştı.

Uzay ajansının yaptığı yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava cisimlerini, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor." ifadesi yer aldı. NASA ekibi, mevcut verilerin belirlenmesini, gelecekteki verilerin nasıl toplanacağını ve tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik bilimsel anlayışı ilerletmek için nasıl kullanabileceğini araştıracak.

NASA EKİBİ PENTAGON EKİBİYLE AYNI DEĞİL

Atmosferdeki tanımlanamayan olayların hem ulusal güvenliği hem de hava güvenliğini ilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, tanımlanamayan hava olaylarının dünyanın dışından olduğuna dair henüz kanıt olmadığına işaret edildi. Açıklamada ekibin, Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün veya onun yerine oluşturulan Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu'nun bir parçası olmadığı belirtildi.

NASA'nın bağımsız çalışma ekibini New York'taki Simons Vakfı'nın başkanı ve daha önce Princeton Üniversitesinde astrofizik bölümünün başkanlığını yapmış astrofizikçi David Spergel yönetecek. NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğünde Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Daniel Evans ise NASA yetkilisi olarak yöneticilik yapacak.

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı. Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı. Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.

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