Türkiye Gazetesi

Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp beta'nın son sürümlerinde kullanıcıların 2 GB'a kadar boyuta sahip belgeleri paylaşmasına imkan tanıyan özellikten bahsetmiştik. Şimdi de WhatsApp, grupların katılımcı sayısını artırdı. Şimdiye kadar bir gruba en fazla 256 kişi eklenebiliyordu ancak artık 512 kişi ile grup oluşturabilir veya bir gruba en fazla 512 kişi eklenebilir.

WHATSAPP GRUP KATILIMCI SAYISI KAÇ?

Bu yeniliğin WhatsApp hesabınıza gelip gelmediğini kontrol etmek çok kolay; sadece bir grup oluşturmaya çalışın ve ona kaç kişinin eklenebileceğini kontrol edin. Bu yenilik bir süredir WhatsApp'ın Android, iOS ve Masaüstü beta test programlarında mevcuttu. Artık tüm kullanıcılar kullanabiliyor. Ancak eğer henüz bu yeniliği kullanamıyorsanız, endişe etmeyin ve WhatsApp'ınızı uygulama mağazası üzerinden güncelleyin. iPhone telefon kullanıyorsanız uygulama mağazanız App Store'dur, eğer Android kullanıyorsanız (Samsung, Xiaomi, Oppo, Poco vb.) Google Play Store'dur.

Güncellemeye rağmen yine de gruplarınıza 512 kişi ekleyemiyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekeceği anlamına geliyor. Bu özellik bugün neredeyse tüm kullanıcılara sunuldu ve 24 saat içinde herkesin kullanımına sunulacak. Sadece tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir.

WHATSAPP OKUNMAMIŞ SOHBET FİLTRESİ

WhatsApp Desktop beta programında okunmamış sohbetleri filtreleme özelliğini yayınladıktan sonra, şirket şimdi Android WhatsApp beta'da aynı özelliği yayınladı. Aslında özellik WhatsApp beta programında biraz daha farklı görünüyor.

WABetaInfo'nun elde ettiği bu ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, okunmamış sohbet filtresi yalnızca sohbet ve mesaj aramak istediğinizde kullanılabilir ve kullanıcıların okunmamış mesajları içeren tüm sohbetlerin bir listesini görüntülemesine olanak tanır.

Bunun yanı sıra, okunmamış sohbet filtresi WhatsApp Desktop beta'da ise arama çubuğunun yanında. Android WhatsApp beta'da uygulanan filtre, WhatsApp Desktop beta'dakinden farklı görünüyor. Ancak Android'te WhatsApp Business programındakiyle ise aynı. Bu özellik, uygulamanın en son beta güncellemesini yükleyen beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve yakında daha fazla kişinin kullanımına açılacak.

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