Türkiye Gazetesi

Türk savunmasına 11 tonluk yeni bir savaşçı daha geliyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanındaki başarılarına bir yenisi daha ekleniyor, ATAK-2 vitrine çıkmak için geri sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Tekirdağ'da düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali' etkinlikleri kapsamında katıldığı söyleşinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hem fikir hem üretim hem de teslimat sonrası hizmet aşaması dahil kendi yerli ve milli ürünlerini yapmaya başlaması ile kırılma noktası yaşandığını belirten Kotil, bunun da özellikle son 20 yıldan bu yana gerçekleştiğini dile getirdi. Kotil, "Ama tabii bu yalnızca bizim olsun, yerli olsun, ne güzel kendimizi iyi hissedelim diye değil. Çünkü savunma sanayiinde her şeyi kendiniz yapmıyorsanız size o bir cıvatayı, bir perçini verenler, vermiyorlar" dedi.

11 TONLUK ATAK-2 GELİYOR

"ATAK helikopterimiz 5 ton. Çok güçlü bir motoru olduğu için gerçekten kendi klasında dünyanın en iyi helikopteri. Himalaya Dağları'nda da uçtu. Yükseğe çıkınca uçmak zordur, hava seyreldiği için motor birazcık öksürerek uçar orada ama gene bu güçlü motor olduğu için orada da çok güzel performans gösterdi. Şimdi 11 tonluk ATAK helikopteri yapıyoruz. 18 Mart 2023 yılında uçacak. İlk uçuşu buradan teyit edeyim tekrar. 9 ay kaldı, 9 ayımız kaldı, sayıyoruz. Bu tümüyle özgün bir helikopter o lisans altındaydı bu da TUSAŞ'ın lisansıyla olacak. Tümüyle yerli bir helikopter" diye konuştu.

Temel Kotil, amaçlarının, ilk 7 ülke arasına girmek olduğunu belirterek, "Gireriz yakında, ayda 2 helikopter üretiriz, ATAK 2'den 3 tane yapıyoruz ayda. Gökbey'den inşallah 2023 itibarıyla ayda 2 tane yapacağız" dedi.

"ÇİNLİLER, RUSLAR BİR DE TÜRKLER YAPIYOR"

Kotil, "Ayda 2 adet helikopter yapıyoruz. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Milli Muharip beşinci nesil bir savaş uçağı. Yeni nesil diyorlar ya bu da yeni nesil. F-16’lar 3’üncü nesil savaş uçakları. F-16’lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. 3’üncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçağı olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya. Bunun üzerinde bir sürü bilgisayar vardır. Beşinci nesilde bir sürü radar var. Her tarafı görürler yaklaşamazsın" dedi.

"Arkadaşlar biz beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz" diyen Kotil şu ifadeleri kullandı: Dünyadaki en iyi uçak F-22, Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetlerinde olabiliyor. Bir de F-35 var onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor Türkish Fighter. Dolayısıyla 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip ülkenin bekası için önemli bir uçak yüzde yüz milli olacak. TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yapıyoruz. Türksat 6A. 5B-5A uçuyor ya 6A’yı biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

İki Atak helikopteri Filipinler'e teslim edildi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler’e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin teslimatına başladı.