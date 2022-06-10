Türkiye Gazetesi

Meta’ya ait mesajlaşma servisi WhatsApp, sohbetlerinizi yedekleme yönteminizi geliştiriyor ancak dikkatli olmazsanız bunun size maliyeti olabilir. Mesajlaşma uygulaması, yedeklenmiş sohbetlerinizi ve verilerinizi Google Drive'dan dışa aktarma yeteneğini geliştiriyor. Böyle bir değişiklik, akıllı telefonlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Bu noktada, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Teknoloji devi Google, Drive’ın yedeklemeler için sınırsız depolama alanının yakında sona erebileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. WhatsApp’a ilişkin yenilikleri yayınlayan WABetaInfo'ya göre, WhatsApp ile Google arasındaki sınırsız depolama anlaşması artık sona erecek. Böylelikle kullanıcılar belirli bir kotaya kadar mesajlarını Drive’a ücretsiz yedekleyebilecek ancak kotayı aştıktan sonra ücretlendirme başlayacak.

WHATSAPP İLE GOOGLE ARASINDAKİ DRIVE ANLAŞMASI BİTİYOR

Google Drive şu anda ücretsiz olarak 15 GB bulut depolama alanı sunuyor. WhatsApp Android kullanıcıları şimdilik ücretsiz ve kotasız olarak yedeklemeye devam ediyor. Apple kullanıcıları ise Apple’ın kendi depolama uygulaması iCloud’u kullanıyor. Tabii ki Google Drive ücretli olsa da sizden izin almadan paranızı kesmez ancak yine de dikkatli olmakta fayda var.

Google Drive'ın WhatsApp yedeklemeleri için belirli bir ücretsiz depolama kotası sunacağı düşünülüyor. WABetaInfo, "Bu seçenek sayesinde, kullanıcılar gelecekte Google Drive'daki yedeklemeleri üzerinde nihayet daha fazla kontrole sahip olacaklar. WhatsApp'ın neden benzer bir özellik geliştirdiğini, dışa aktarılan yedeklemenin iOS WhatsApp'a içe aktarılabilecek mi bilmiyoruz." dedi.

Sızan ekran görüntülerine göre depolama kotası henüz test aşamasında ve bu nedenle şu an bir şey demek için çok erken. Gelecekteki bir güncellemede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

Google, geçtiğimiz yıl ise Fotoğraflar uygulamasındaki sınırsız depolamayı kaldırmıştı.

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