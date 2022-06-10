Türkiye Gazetesi

Japonya Tokyo Ünivesitesi’nde önemli bir başarıya imza atıldı. Bilim adamları, canlı insan derisiyle kaplı robotik parmak geliştirdi. Laboratuvar şartlarında üretilen bu cilt, robotik parmağın bükülmesine dayanacak kadar güçlü ve esnek. Daha da ilginci ise kendi kendine iyileştirebilme yeteneğine sahip olması.

Çalışmayı yürüten Profesör Shoji Takeuchi "Bence canlı deri, hayvan vücutlarını kaplayan malzemeyle tamamen aynı olduğu için robotlara canlı varlıkların görünümünü ve dokunuşunu vermek için nihai çözümdür" dedi. Japon profesör, bu tür ilerlemelerin “insanlar ve robotlar arasında yeni bir ilişki kurma” potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ROBOTİK PARMAK TERLİYOR

Parmak konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Takeuchi "Hareketleri belirgin şekilde mekanik olan parmağın derisi doğal deriden çok daha güçsüz. Bu sebeple nemli kalması gerekiyor. Parmak, çalışma ortamından çıktığında terli görünüyor. Elektrik motoru ile çalıştığı için hareket esnasında çıkan tıkırtı seslerini duymak da ilginç bir deneyim" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Araştırma ekibinden MIT mühendisi Ritu Raman da “Bu çok ilginç bir çalışma ve sahada ileriye doğru atılan önemli bir adım. Biyolojik materyaller ilgi çekici çünkü dinamik olarak çevrelerini algılayıp uyum sağlayabiliyorlar” yorumunda bulundu.

HEDEF: ROBOTİK YÜZ

Çalışma ekibi, duyusal nöronlar, saç kökleri, tırnaklar ve ter bezleri gibi daha karmaşık fonksiyonel yapıları deriye dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca deri kaplı robotik bir yüz üzerinde çalışıyor.

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