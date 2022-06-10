Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Bayraktar "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN SİLAHI

Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu. "Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ROL OYNAYACAK

Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

Arka planda dikkat çeken detay: KIZILELMA'nın kuyruğu göründü Baykar'ın, Litvanya ve Ukrayna'ya yaptığı Bayraktar TB2 jestinde, fotoğrafın arka planında görünen KIZILELMA detayı dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar, ilk uçuş için tarih verdi: Kızılelma geliyor İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın ne zaman uçuş yapacağına dair açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gelecek yılı işaret etti.