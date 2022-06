Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Merkezde aynı zamanda sende 50 bin adet laptop üretimi yapılacak. Notebook Kuru-cusu ve CEO’su İlhan Yılmaz, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki deneyim mağazalarıyla hizmet verdiklerini belirterek “Dijital kanallar aracılığıyla da bütün Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Almanya'da Berlin, Kıbrıs’ta Lefkoşa’da, Orta Doğu'da Dubai mağazamız var” dedi. Monster Notebook’un gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi veren Yılmaz “Şu an Türkiye’nin oyun bilgisayarı denilince akla gelen ilk markasıyız. Monster Note book kullanıcılarına herhangi bir bakım veya onarım durumunda maksimum üç iş günü ile sınırlandırdığımız bir sürede, üstün kalitede teknik servis hizmeti veriyoruz. Şu an teknik serv-islerimizde ortalama hizmet süresi 1,8 gün. Ayrıca, Monster Notebook sahipleri ‘ömür boyu bakım garanti’miz kapsamında her sene altı ayda bir bilgisayarlarını teknik servislerimize getirerek veya ücretsiz kargo ile göndererek, bilgisayarlarının bakımını yaptırıyor. Kullanıcılarımızın oyun deneyimini bütün yönleriyle ele alıyor, oyuna dair bütün alanları kapsayan yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp dini nikahlı eşini kaçırdılar Bitlis’ten İstanbul’a giderken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kullandıkları otomobile ateş açılan çift kazaya karıştı. O esnada arabaya yaklaşan şahıslar, otomobilde bulunan kadını kaçırıp olay yerinden kaçtı.

Mikel Arteta ile yola devam... Arsenal, İspanyol teknik direktörle nikah tazeledi Mikel Arteta, Arsenal'i eski günlerine döndürme hedefiyle yola devam ediyor... Premier League devi, 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.