Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile eğitim sektörü başta olmak üzere her alanda dijitalleşme hız kazandı. Uzaktan eğitim ile yeni nesil platformlar öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyor. Teknoloji devleri de bu alanda yeni nesil teknoloji ve araçlarla dijital dünyaya uygun öğrenme vadediyor. Fotoğraf alanındaki uzmanlığı ile bilinen Canon da bu alandaki yeni teknolojilerini GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda sergiledi. Fuarda bir araya gelme imkanı bulduğumuz Canon EMEA Kurumsal ve Pazarlama İletişim Direktörü Mai Youssef, Türkiye'nin Canon merkez ülke olduğunu belirterek, Canon Orta Doğu ve Türkiye adı altında yapılanmaya gittiklerini söyledi. Youssef, Canon olarak yeni nesil hikaye anlatıcılarına odaklandıklarını belirterek “Türkiye bizim için çok önemli. Canon olarak Z kuşağına odaklanarak ekosistemimize dâhil etmek istiyoruz. Z kuşağının hayatı algılama, iletişim şekilleri ve markalardan beklentileri çok farklı. Biz de onların yetkinliklerini geliştirmek istiyoruz. Bunun için gençlik çatı programı var. Temmuz ayında Türkiye'ye getiriyoruz. Sosyoekonomik anlamda dezavantajlı gençlere ücretsiz hikâye anlatıcılığı eğitimleri vereceğiz. Gençlere hayal kurdurmak istiyoruz” diye konuştu.

HEM MOUSE HEM DE TARAYICI

Canon fuarda canlı yayın kameralarında; CR-N300, çekim ve belgesel kameralarında; XA45, XA55, XF605, baskı alanında; G serisi printerlar, fotoğraf baskısında Selphy CP 1300 ve QX10, Vlog kameralarında; Canon EOS M50 Mark II, Canon PowerShot G7 X Mark III, Canon EOS RP, ayrıca B2B ürünler tarafında Iriscan Desk5 Pro, Mouse Executive 2 ve Iriscan Book 5 ürünlerini sergiledi. Fuarda dikkat çeken ürünlerden birisi Iriscan Book 5 oldu. Video kayıt özellikleri sunan katlanabilir ve taşınabilir tarayıcı ile orijinal belgelere zarar vermeden tarama yapılarak otomatik kenar tanıma, kırpma ve görüntü düzeltme özellikleri saniyeler içinde gerçekleştiriliyor. Tek bir ekranda görüntülenen e-Eğitim videoları oluşturmak için tarayıcınızdan gelen görüntü ile web kameranızdan gelen görüntüyü sesle birlikte aynı anda kaydedebiliyorsunuz. Mouse Executive 2 ise hem mouse hem de tarayıcı olarak kullanılabiliyor. Mouse'u A4 kâğıdının üzerinde dolaştırarak metni bilgisayara aktarabiliyorsunuz.

Canon Deneyim Merkezi açıldı Fotoğraf, video ve baskı alanında teknoloji lideri Canon; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk ve tek deneyim merkezini İstanbul’da açtı.