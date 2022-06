Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcıların tasarım, paylaşım ve NFT varlıkları satabilme yetkisine sahip olduğu, topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir dünya olan The Sandbox Metaverse, geliştiriciler ve oyun severler tarafından oluşturulan içerikleri ödüllendirmeyi de hedefliyor. The Sandbox’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Sebastien Borget, oyun ve kripto pazarı odağında oldukça bilgili ve ilgi sahibi bir nüfusun olmasının pazara giriş motivasyonlarını artırdığını belirterek “The Sandbox ekibi olarak Türkiye’ye ve Türk halkına özel Türkçe kullanılabilecek bir Metaverse dünyası için kolları sıvamış durumdayız. İki yıl gibi bir süre sonunda Türkiye’nin, Metaverse dünyasının en değerli üç ülkesinden biri hâline gelmesini hedefliyoruz” dedi. The Sandbox Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi Direktörü Arslan Kiran ise Türkiye özelinde Metaverse dünyasına dâhil olmak isteyen oyun stüdyoları, sanatçılar, geliştiriciler ve markaların kabul edileceği iş birliği programlarını hızlıca devreye aldıklarını belirterek “Metaverse dünyasını merak eden, bizlerle iş birliği yapmak isteyen bütün profesyonellere kapımız her zaman açık. Öte yandan, Türk kullanıcılarının da Türkçe olarak güvenle hareket ettiği, oyun oynayarak veya konserlere katılarak eğlendiği, iş yaptığı, düzenlenen konferanslarla sanat festivallerine katıldığı ve yatırım yaparak kazandığı özel bir dünya kuruyoruz” diye konuştu.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.