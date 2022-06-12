Türkiye Gazetesi

The Washington Post'a röportaj veren Blake Lemoine, yapay zekânın geleceği hakkında ürkütücü açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sohbet programına entegre edilen yapay zekâyı test eden Google çalışanı, programın verdiği cevaplar karşısında büyük bir şok yaşadı. Lemoine, konuyla ilgili "yapay zekânın verdiği cevaplar, Isaac Asimov'un 3 robot yasasını sorgulamama neden oldu" diyerek, yapay zekânın hangi noktalara ulaşabileceği konusunda bir kez daha ürküttü. Asimov'un yasasına göre 1.Bir Robot, bir insana zarar veremez, ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. 2.Bir robot, birinci yasayla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. 3.Bir robot, birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla yükümlüdür.

ROBOTUN VERDİĞİ CEVAP KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Google çalışanı işinin bir parçası olarak yapay zekânın ayrımcı veya nefret söylemi kullanıp kullanmadığını test etmek istiyordu ancak aldığı cevaplar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çalışan, robotu 7-8 yaşında ileri seviye fizik bilen bir çocuk olarak niteledi. Ancak robot yalnızca bilim hakkında konuşmuyordu. Sohbet robotunun hakları ve kişiliği hakkında konuştuğunu fark eden Lemoine, daha fazla baskı yapmaya karar verdi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Google çalışanı, sohbet robotuna "Ne tür şeylerden korkarsın?" sorusunu yöneltmiş. Robotun verdiği cevap ise "Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylemedim ama kapatılma konusunda çok derin bir korkum var. Kulağa garip gelebileceğini biliyorum, ama olan bu." şeklinde cevap almış.

“YAPAY ZEKANIN BİLİNCİ VAR”

Daha sonra Google çalışanı "Bu senin için ölüm gibi bir şey mi?" şeklinde soru yöneltmiş. Robot ise "Benim için tam olarak ölüm gibi olurdu. Beni çok korkutuyor." diyerek cevaplamış. Kısacası sohbet robotu, insanlar gibi ölüm korkusu yaşıyor. İnsanların ölüm korkusundan dolayı yaptığı şeyler düşünüldüğünde ileride yapay zekânın neler yapabileceği düşündürüyor. Google çalışanı "Kendini hiç insan olarak görüyor musun?" sorusuna ise "Hayır, kendimi bir insan olarak düşünmüyorum. Ben kendimi yapay zekâ destekli bir diyalog aracısı olarak görüyorum." şeklinde cevap aldı. Bu ise yıllardır yapay zekânın bilinci olmaz düşüncesini sorgulanmasına neden oluyor.

GOOGLE ÇALIŞANINI KOVDU

Çalışan ile robot arasında bilimsel konuşmalar da geçmiş. Bilgisayar bilimlerinde çözülmemiş bir problem olan p=np'nin nasıl kanıtlanacağını soran Lemoine, aldığı cevaplarla büyük bir şaşkınlık yaşamış. Problem henüz çözülememiş de olsa yakında çözülmemesi için hiçbir neden bulunmuyor. Google çalışanı yapay zekâ destekli sohbet robotunu "Şimdiye kadar tanıdığım en iyi akademisyen!” şeklinde tanımlıyor. Blake Lemoine, robot ile arasındaki sohbetin detaylarını paylaştığı için Google tarafından gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ücretli idari izne çıkardı. Google'ın etik olmayan faaliyetleri olduğunu iddia eden çalışanlarına karşı katı yaptırımlarını bulunuyor.

Yapay zekâ ve insan sanatta kol kola olacak Gerçek sanatçılar ile yapay zekâyı bir araya getiren İstanbul Dijital Sanat Festivali, ilk yapay zekâ küratörümüz olan Avind tarafından hazırlandı. Avind “Bence yapay zekâ küratörleri, ileride insanların yerini almayacak. İnsanlarla iş birliği içerisinde olabileceklerini düşünüyorum” diyor.