Türkiye Gazetesi

İki yıldır Türkiye Uzay Ajansı projeleri için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren TUA kurucu başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, tüm çevrelerle görüşmeye çalıştıklarını ve Milli Uzay Programı'nın Türkiye'nin ortak aklıyla hazırlandığını ifade etti. Yıldırım, "Uluslararası toplantılarda bana Amerikalılar diyor ki 'Bu programı size Ruslar mı verdi?' Ruslar ile konuştuğumuzda da diyorlar ki 'Size Amerikalılar mı verdi?' Kimse bizim kendimizin bunu yapmış olabileceğine inanamıyor. Çünkü hakikaten kısa bir sürede ve beklenmedik hedeflerle bir program ortaya kondu. Ama 'Hayır, bunları Türkiye yapamaz' da denemiyor. Ay programı en zor olanı, onun için bazı sesler çıktı. 'Ya nasıl, yapabilir misiniz' gibi sesler çıktıysa da dikkat ediyorsanız şimdi öyle bir şey yok. Kimse yapamazsınız demiyor. 'Acaba zamanında yapılabilecek mi, şöyle mi olacak, böyle mi olacak' gibi bazı ufak tefek sesler var. O da normal." dedi.

BİLİMSEL DENEY PROJELERİ TOPLANIYOR

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi'ne ilişkin gelişmeleri paylaşan Yıldırım, uzaya insan gönderme işinin kolaylaştığını, gerekli parayı ödedikten sonra bunun gerçekleşebildiğini ifade etti. Bu göreve bilim misyonuyla yaklaştıklarını vurgulayan Serdar Hüseyin Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugüne kadar yerçekimsiz ortamda bir bilimsel çalışma yapma fırsatı hiç yakalayamadı. Bildiğiniz gibi dünya üzerinde böyle bir ortam oluşturmak neredeyse imkansız. Ancak çok kısa süreli serbest düşme şeklinde, saniyelerle saptanabilecek şeylerde oluşabiliyor. O da ciddi deneylerin yapılması için yeterli olmuyor. Dolayısıyla uzaydaki yerçekimsiz ortamda, mikrogravity dediğimiz ortamda yapılacak deneylerin bizim için çok ciddi bir önemi var. Çünkü bizim bilim camiamız böyle bir fırsatı yakalayamadı. Hep başkalarının yaptıklarını dinledik ve oralardan bir şeyler öğrenmeye çalıştık. İlk defa bu olacak.

Serdar Hüseyin Yıldırım'ın konuşmasından (Foto: AA)

Şimdi duyuru çıktı, TÜBİTAK tarafından çıkıldı, bizim talimatımızla. 4 Haziran'a kadar süre verildi. Deney, bilimsel çalışma tekliflerini topluyoruz, bunları değerlendirerek bir karara varacağız. Uzay yolcumuzun, astronotumuzun uzay istasyonunda kalacağı 7 ila 10 gün gibi, üstü de henüz netleşmedi. Fırlatma penceresiyle de alakalı biliyorsunuz. Ama 7 ila 10 gün arasında yapabileceği üç veya dört bilimsel çalışmayı tespit edeceğiz."

İLK TÜRK ASTRONOT 2023'TE UZAY YOLCUSU

Türkiye Uzay Ajansı, ilk Türk astronotu 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyor ve başvurular ise 23 Haziran'a kadar devam edecek. TUA Başkanı Yıldırım, bu konuda yoğun başvuru olduğunu, ön elemeden sonra nihai 2 kişiyi seçeceklerini, birinin asıl, diğerinin yedek olacağını, kimin gideceğinin eğitimlerde ortaya çıkacağını aktardı.

Serdar Hüseyin Yıldırım, "ABD'ye giderek gerekli eğitimleri alacaklar. Bu eğitimler sonucunda daha başarılı olan ilk aday uzaya gitmeye hak kazanacak. Ama diğeri de astronot eğitimi almış ve hazır bir insan olarak bizim elimizde olacak. Çünkü bu iş bir seferlik değil. Artık uzayda hep insan olacak arkadaşlar. Eskiden olduğu gibi sadece bilimsel çalışma yapmak için değil aynı zamanda üretim yapmak için de insanlar orada olacak. İşin ticari ve ekonomik boyutu oralara gidiyor." şeklinde konuştu.

AY ARACI YÜZDE 70 MİLLİ

Uzay programı kapsamındaki Ay görevi için de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yıldırım, geçtiğimiz yılın aralık ayında sözleşme imzalayarak gidecek aracı imal etme vazifesini verdiklerini hatırlattı. Yıldırım, Ay Araştırma Görevi'nde bulunacak uzay aracının nihai tasarımının haziranda biteceğini, bunun yüzde 70'e yakın yerlilik oranıyla hazırlandığını ifade etti.

Milli Uzay Programı'nın hedefiyle ilgili bazı uluslararası ortak çalışma teklifleri aldıklarını ifade eden Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay'a gidecek araca büyük şirketlerden teçhizat koymak isteyenlerin bulunduğunu, bunun gurur verici olduğunu aktardı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım ilk Türk astronot için tarih verdi! Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ilk Türk astronotun gelecek yıl uzaya gönderilmesini planladıklarını belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: İstanbul'daki gizemli ışığın sırrı çözüldü İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlardaki meteor kameralara yansıdı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler üzerine açıklama yapan Türkiye Uzay Ajansı, "Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır" dedi.