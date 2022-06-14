Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Dünya'nın yörüngesine yerleşti ve hizmete açılıyor. Türksat 5B uydusu, 19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzay fırlatılmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımyla hizmete giriyor...

Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarılı şekilde gerçekleşmişti. Türksat 5B, Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

TÜRKSAT 5B İLE VERİ İLETİM HIZI 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran Salı günü (bugün) hizmete alınacak Türksat 5B uydusuyla ilgili, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesini yapmıştı. Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Türksat 6A da tamamlanmak üzere. Türksat 6A'nın tamamlanmasıyla Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.

Adım adım 'Uzay Vatan'a: TÜRKSAT 5B 14 Haziran'da hizmete giriyor Türksat 5B uydusunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alacağız Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B'nin hizmete gireceği tarihi açıkladı. Karaismailoğlu: “14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız.”