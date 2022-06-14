Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Hizmete alma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Türksat 5B uydumuzun ülkemize, milletimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.

Bununla kalmadık, ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı."

İMECE VE TÜRKSAT 6A 2023'TE FIRLATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise yeni uydulara değindi. Erdoğan, "Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var; Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek." diyerek müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Başlattığımız Milli Uzay Programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten Ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz.

Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor.

Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin TEKNOFEST'le başlayan serüvenlerini geçtiğimiz ocak ayında uzayla taçlandırmaları, gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık ve net gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor.

TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafe, uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle, yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz."

TURKEY YERİNE TÜRKİYE

Türksat 5B uydusunun fırlatma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız." diyerek uluslararası camiada Türkiye ifadesinin kullanımının resmileştiğini de bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Adım adım 'Uzay Vatan'a: TÜRKSAT 5B 14 Haziran'da hizmete giriyor Türksat 5B uydusunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alacağız Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B'nin hizmete gireceği tarihi açıkladı. Karaismailoğlu: “14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız.”