Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Uydumuz, dünyanın üçte birinden fazlasını içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip. 5B uydumuz, yüksek veri iletim kapasitesiyle uydu internet hizmetinde çok daha geniş coğrafyalarda etkin olmamızı sağlayacak. Bir yıl içinde iki ayrı haberleşme uydusunu başarıyla uzaya gönderen dünyada sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız." dedi.

SIRADA TÜRKSAT 6A VAR

Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" demişti. Ayrıca bakan Karaismailoğlu, 'Anavatan' ve 'Mavi Vatan'da olduğu gibi 'Uzay Vatan'da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını belirtti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz" şeklinde konuştu. Türksat 5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 8'e yükseldi. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı! Türksat 5B uydusu hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.. Türksat 5B Uydusu Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından hizmete açıldı. Törende Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Adım adım 'Uzay Vatan'a: TÜRKSAT 5B 14 Haziran'da hizmete giriyor Türksat 5B uydusunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız" ifadesini kullandı.