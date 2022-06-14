Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi, belirli bir yol güzergahındaki ücretli geçişleri hesaplayan Google Haritalar özelliği Android ve iOS uygulamalarında görünmeye başladı. Teknoloji sitesi Android Police, uygulamada yeni otoyol ücretlerini görmeye başladıklarını bildirdi. Ancak yeni özellik aynı bölgede olan bazı cihazlarda bile henüz görünmüyor. Ücretli geçiş özelliğini Google, ilk olarak Nisan ayında duyurmuştu.

Google, görüntülenen otoyol ücreti fiyatlandırmasının 'yerel otoyol geçiş yetkililerinden alınan güvenilir bilgilere' dayandığını ve toplam maliyeti hesaplarken otoyol geçişlerini ve günün saatini dikkate aldığını söylüyor. Ayrıca, rotaları hesaplarken 'gişelerden kaçınma' imkanını da gösteriyor. Google Haritalar daha önce bir yolculukta genel olarak bir geçiş ücreti ödenmesi gerektiğinde sizi uyarabiliyordu ancak bu geçiş ücretinin ne kadar olabileceğini hesaplamıyordu.

ABD merkezli şirkete göre bu özellik, iOS ve Android uygulamaları için ABD, Hindistan, Japonya ve Endonezya'daki yaklaşık 2 bin ücretli yol için mevcut. 'Yakında' daha fazla ülkeye bu özellik gelecek. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olması bekleniyor.

Ücretli yolları kullananlar dikkat! Google Haritalar sizin yerinize hesaplayacak Google, gitmek istediğiniz yere gitmeye başlamadan önce otoyol ücretlerini gösterecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, Google Haritalar'da bir dizi yeni güncelleme sunuyor.

'Google Haritalar'dan çevre dostu özellik Google Haritalar, bu yılın başlarında bahsettiği çevre dostu özelliği sayesinde kullanıcılarını karbon emisyonu seviyesi düşük yollara yönlendirecek.