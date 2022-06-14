Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın kurucu CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'taki paylaşımında, WhatsApp için en çok istenen özelliklerden birini başlattıklarını duyurdu. Artık kullanıcılar, sohbet geçmişlerini Android'den iOS'a kolaylıkla aktarabilecek.

Geçtiğimiz yıl WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini iOS'tan Android'e taşımasına olanak tanıyan bir özellik yayınlamıştı. İlk başlarda bu özellik, bazı Samsung telefonlarıyla sınırlıydı, ardından Google'ın tüm Pixel telefonlarında da kullanılmaya başlandı. Nihayetinde bugün WhatsApp sohbetlerini iOS'a Taşı seçeneğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için müjdeli haber geldi!

WHATSAPP SOHBETLERİ ANDOID'DEN IOS'A NASIL TAŞINIR?

Sohbet geçmişini Android'den iOS'a taşımak için Android cihazın en az Android 5 ve iPhone'un ise iOS 15.5 işletim sistemi sürümünde olması gerekiyor. WhatsApp sohbet geçmişinizi Andorid'den iOS'a taşımak için atmanız gereken adımlar ise şu şekilde;

Her iki cihazınızı da bir güç kaynağına bağlayın. Verilerinizi taşımak için bir kabloya gerek yok, bu durumda cihazlarınızı aynı Wi-Fi ağına bağlamanız yeterli. iOS'a Taşı uygulamasını kullanmak için iPhone'unuzun ayarlar işleminden fabrika ayarlarına döndürülmesi yani cihazın sıfırlanması gerekiyor. Hazır olduğunuzda, Android cihazınızda iOS'a Taşı uygulamasını açın ve uygulamanın ne istediğini takip edin. Android'de iPhone'unuzda görüntülenen kodun aynısını girin, ardından devam edin ve Veri Aktarma ekranında WhatsApp'ı seçtiğinizden emin olun. Veri aktarma işlemini artık başlatabilirsiniz; Android cihazınızda BAŞLAT'a dokunun ve tüm veriler taşınana kadar bekleyin. Veriler tamamen taşındığında Android cihazınızdan çıkış yapacaksınız. iOS'a Taşı uygulamasına dönmek için İLERİ'ye dokunun. Son olarak, verileri Android cihazınızdan iPhone'unuza aktarmaya devam edebilir ve iOS'a Taşı uygulamasının işlemi tamamlamasını bekleyebilirsiniz. iOS cihazınızı etkinleştirdikten sonra, App Store'dan WhatsApp Messenger'ın en son sürümünü yükleyin; eski Android cihazınızda kullanılan aynı telefon numarasını kullanarak WhatsApp'ta oturum açın, BAŞLAT'a dokunun ve bekleyin. iPhone için WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra, WhatsApp'taki sohbetleriniz ve medyanız sonunda görünecektir.

Sohbet geçmişinizi farklı platformlar arasında aktardığınızda, WhatsApp aktardığınız verileri göremez. Ayrıca, Android için WhatsApp'ta şifreli yedeklemeleri zaten etkinleştirmiş olsanız bile, isterseniz doğrudan iPhone için WhatsApp içinden uçtan uca şifreli yedekleme seçeneğini manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir.

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