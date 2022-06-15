Türkiye Gazetesi

Binlerce Instagram kullanıcısının sosyal medya platformlarındaki ifadelerine göre, uygulama, kullanıcıların daha önce açtıkları hikayeleri sürekli olarak yeniden izlemeye zorluyor. Normalde, daha önce açtığınız hikayeler, uygulamada listenin sonuna gider ve kişiler yeni bir Hikaye paylaşsa bile açmadığınız hikayeleri görürsünüz. Ancak bilinmeyen bir nedenle Instagram uygulaması, kullanıcılar tarafından görüntülenen hikayeleri algılayamıyor ve izlemiş olduğunuz hikayeleri de size gösteriyor. Sonuç olarak, birisi her yeni içerik paylaştığında aynı hikayeyi tekrar tekrar gösteriyor.

Bununla birlikte, mevcut hikaye sorunu, birisi kendi profiline yeni bir hikaye eklediğinde de ortaya çıkıyor.

INSTAGRAM HİKAYE HATASI İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Instagram kullanıcılarının yoğun eleştiri ve şikayetlerinin ardından teknoloji devi Meta'ya ait şirket, henüz hatayı kabul etmedi ancak harekete geçtiklerini belirtti. Reddit'teki bir konuya göre, bazı kullanıcılar bu hatayı Pazartesi gününden beri yaşıyor. Bu noktada, hatanın kaç kullanıcıyı etkilediği veya tüm kullanıcıların hikayeler özelliğiyle ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı net değil.

Twitter'da yüzlerce ve hatta binlerce kullanıcı, Instagram hikayeler hatasından şikayet ediyor. Meta sözcüsü Christine Pai, teknoloji sitesi The Verge'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin Instagram Hikayelerine erişmekte sorun yaşadığının farkındayız" dedi. Pai, Instagram'ın 'her şeyi olabildiğince çabuk şekilde normale döndürmek için çalıştığını' söyledi ve rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Instagram Skype'a rakip oluyor! Bilgisayardan da arayabileceksiniz Sosyal medya devi Instagram, Skype ve Meet gibi video ve sesli arama özelliğiyle tanınan platformlara rakip oluyor. Önümüzdeki haftalarda gelecek bir yenilik ile Instagram'ın web yani masaüstü (bilgisayar) sürümü üzerinden de görüntülü ve sesli arama yapılabilecek.

Instagram duyurdu, yeni özellik herkese geldi: Gönderileri ilk başa sabitleyen 'Profiline tuttur' nasıl yapılır? Instagram yeni bir özelliği tüm kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. Instagram’ın milyonlarca kullanıcısı ‘başa tuttur’ ve ‘profile sabitle’ özelliğinin ne olduğunu merak ediyor. Twitter’dan esinlenilen bu özellik, bir tweeti profilin en üst sırasında sürekli olarak tutmaya benzeyen ‘tweeti sabitle’ özelliği gibi. Instagram gönderilerine gelen ‘başa tuttur’ yani ‘profile sabitleme’ özelliği nedir ve nasıl yapılır? İşte bir gönderi üzerinden sizin için derledik…