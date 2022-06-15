Türkiye Gazetesi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı geçti. Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar'ın açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni haberler var! 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti. Baykar Teknoloji, atış anını gösterdiği videoyu, Twitter'da "Çorlu'dan kalkan Bayraktar AKINCI TİHA, Tübitak SAGE'nin geliştirdiği KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) ile Sinop açıklarında gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." sözleriyle paylaştı.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'MAŞALLAH' DEDİRTİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

İHRACAT ANLAŞMALARI PEŞ PEŞE GELİYOR

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 listeleri altüst etti! Türkiye'nin ihracat şampiyonu değişti... İHA ve SİHA'lar damga vurdu Türkiye İhracatçılar Meclisi, 27 sektörün ihracat şampiyonlarını açıkladı. Muharebe sahasındaki başarısıyla bulunduğu bölgede dengeleri değiştiren milli insansız hava araçları (İHA) üreten Baykar Teknoloji zirvenin yeni sahibi oldu.

Selçuk Bayraktar, 'Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı Baykar Teknoloji tarafından üretim çalışmaları devam eden 'Bayraktar Kızılelma' heyecanla bekleniyor. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı halini ilk defa paylaştı.