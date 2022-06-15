Türkiye Gazetesi

Bilindiği üzere Elon Musk, sosyal medya ağı Twitter’ı aktif şekilde kullanıyor ve kişisel görüşlerinden önemli duyurulara kadar neredeyse kendisiyle ilişkili pek çok konuyu tweetlerinde ifade ediyor. Son olarak Musk, insanlara savaşmamaları ve teknolojiye yönelmeleri için bir mesaj gönderdi.

Yeni bir tweetinde Musk, insanların hendek kazmak yerine teknoloji üretmeleri gerektiğini söyledi. Ardından Musk’a bir takım yorumlar geldi ve bu sorulardan birine cevaben milyarder isim önemli bir açıklama yaptı. “Starship yörünge uçuşları ne zaman, Temmuz’da mı?” şeklindeki soruya Musk, “Starship gelecek ay uçmaya hazır olacak” şeklinde tweet ile cevapladı ve bir önceki gece tesisi ziyaret ederek son durumu gözden geçirdiğini belirtti.

AĞUSTOSTA İKİNCİ STARSHIP

Elon Musk, bir sonraki tweetinde ise Ağustos ayında ikinci bir Starship roketinin hazır olacağını ve her ay bir tane daha yapacaklarını açıkladı.

Devasa Ay roketinin uzaya fırlatılması bazı sorunlarla karşılaştı. Federal Havacılık İdaresi'nin çevresel değerlendirmesi nedeniyle uzun süredir erteleniyor. Yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk roket fırlatılmaya hazır hale gelmek üzere.

Her şey plana göre giderse Starship prototipi ve Super Heavy güçlendiricisi şirketin Güney Teksas'taki fırlatma tesisinden havalanacak. Uzay aracı daha sonra Dünya’nın yörüngesine ulaşacak ve ardından yeniden atmosfere girecek. Son olarak bu yeniden kullanılabilir roketin Hawaii adalarındaki SpaceX platformuna inmesi bekleniyor.

NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dört astronotu daha uzaya gönderdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmek üzere son hazırlıklarını tamamlayan Crew 4 ekibi, SpaceX şirketinin Falcon 9 Freedom roketi ve kapsülüyle havalandı.

SpaceX roketi ile fırlatılmışlardı: Uzayda mahsur kaldılar Axiom Space uzay istasyonu şirketi, Axiom-1 isimli görevini başlatarak 4 kişilik sivil mürettebatını 9 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmıştı. Mürettabat üyelerinin 19 Nisan Salı günü Dünya'ya dönmesi bekleniyordu ancak hava koşulları nedeniyle ekibin Florida kıyısı açıklarındaki sulara inişi ertelendi.