Türkiye Gazetesi

Grafik ve medya yazılımı şirketi Adobe, yeni ücretsiz Photoshop web sürümünü 'freemium' olarak tanımlıyor ve ödeme yapan abonelere özel bazı özellikleri kapatmayı planlıyor. Sonunda Photoshop'un temel işlevleri olarak kabul edilen yeterli araçlar ücretsiz olarak sağlanacak.

Adobe'un dijital görüntülemeden sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Yap, "Photoshop'u daha fazla insanın denemesi ve ürünü deneyimlemesi için daha erişilebilir ve kolay hale getirmek istiyoruz" dedi.

ABD merkezli Adobe, Photoshop'un web sürümünü ilk olarak Ekim ayında yayınlayarak, uygulamanın temel düzenlemeleri yapmak için kullanılabilecek basitleştirilmiş bir sürümünü sundu. Katmanlar ve temel düzenleme araçları oldukça beğenildi ve güncellendi ancak uygulamanın tüm özellikleri herkese açılmadı. Son dönemlerde şirket, birkaç güncelleme yaptı. Önceden, birinin masaüstü uygulamasından web'de bir belge paylaşması gerekiyordu ancak şimdi herhangi bir Photoshop abonesi oturum açabilir ve doğrudan web'den yeni bir belge başlatabilir.

ŞİRKETİN PHOTOSHOP PLANI

Uygulama devinin amacı, uygulamayı daha erişilebilir hale getirmek için kullanıcılara Photoshop'un web sürümünü sunarak, nihayetinde tam sürüm için ödeme yapmayı kabul eden potansiyel kullanıcıları yakalamak.

Adobe, freemium sürümünün ne zaman daha geniş çapta piyasaya sürüleceği konusunda bir zaman çizelgesi ise yayınlamadı. Bu arada şirket, Photoshop web sürümüne kenar düzeltme, eğriler ve akıllı nesneleri dönüştürme araçları dahil olmak üzere onlarca yeni işlevi kazandırdı. Web sürümü ayrıca görsellerin incelenmesi ve yorumlanması için mobil destek alıyor.

Ayrıca Photoshop'a uygun şekilde gelen yeni bir AI (yapay zeka) destekli Neural Filter özelliği de tanıtıldı. Yeni fotoğraf restorasyonu filtresi, eskimiş sararmış bir fotoğraftaki çizikleri otomatik olarak temizleyebilir ve rengini kısmen eski haline getirebilir. Siyah beyaz fotoğraflara renk eklemek için Adobe'un mevcut renklendirme filtresiyle birleştirildiğinde, iki filtre, sonuç biraz karikatür gibi görünse bile eski bir fotoğrafı hızla hayata geçirebilir.

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