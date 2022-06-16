Türkiye Gazetesi

Instagram hikayeleri, iOS işletim sistemi kullanan bazı kullanıcılarda hata veriyor. Pek çok kullanıcı, yeni hikayeleri görmeden önce eski hikayeleri yeniden görmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sorun Pazartesi gününden bu yana dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiledi. Kullanıcılar, sosyal medya platformları Reddit ve Twitter'da sorunu bildirdi.

Nihayet Instagram, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da sorunu çözüme kavuşturan bir güncelleme yayınladı. Eğer, Instagram hikayelerinde hala aynı sorunu yaşıyorsanız, uygulamayı güncelleyin. Şu anda uygulamanın son sürümü 239.1 ve sizin Instagram'ınızın bu en son sürümde olup olmadığını kontrol edin.

Güncelleme notlarında sadece, "En son sürüm hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor" ifadesi yer aldı. Ancak güncellemenin tekrarlanan hikayeler sorununu sona erdirdiği ortaya çıktı.

INSTAGRAM HATAYI DÜZELTTİ

Meta sözcüsü Christine Pai, teknoloji sitesi The Verge'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, bazı kişilerin Instagram Hikayelerine erişmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu belirtmişti. Pai, Instagram'ın her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalıştığını ve rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini söyledi.

Aslında sorunun temelinde Instagram algoritmasının hikayeleri açıp açmadığımızı algılayamaması yer alıyor. Örneğin, bir arkadaşınız beş hikaye yayınladı ve siz bunlardan zaten üçünü daha önce açmıştınız. Normalde, bu arkadaşınız iki yeni hikaye daha paylaştığında ve siz hikayeler sekmesinde o kişiye tıkladığınızda yeni olan iki hikayeyi görürsünüz. Diğer üç eski hikayeyi görmek için geriye gitmeniz gerekir. Ancak bahsi geçen sorun nedeniyle siz bu arkadaşınızın 'yeni' hikaye paylaştığını gösteren halka şeklindeki simgesine dokunduğunuzda beş hikayenin tümünü baştan görmek zorunda kalıyorsunuz.

Kaç kullanıcının bu sorundan etkilendiği bilinmiyor. Twitter'da hikayeleri tekrar izlemek zorunda bırakıldığını belirten çok sayıda insan vardı.

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