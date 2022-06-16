Türkiye Gazetesi

Uzaylılar ve daha doğrusu uzayda yaşam olup olmadığı insanların çok uzun yıllardır merak ettiği konuların başında geliyor. Bilim insanları bu konuda çeşitli araştırmalar yaparken, UFO (tanımlanamayan hava nesneleri) da zaman zaman gündeme taşınıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ardından kısa süre önce NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) da UFO'ları araştırmak üzere ekip kurduğunu açıkladı. Tüm bu UFO tartışmalarının ortasında Çin'den ilginç ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çinli bilim insanları Sky Eye teleskobu ile uzaylılardan sinyal almış olabileceklerini ileri sürdü.

UZAYLI YA DA PARAZİT

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetesi Science and Technology Daily'de Çinli araştırmacıların yabancı uygarlıklardan gelebilecek bir sinyal bulduğu iddia edildi. Salı günü yayınlanan rapora göre, Beijing Normal University'den araştırmacılar bu yıl 'dünya dışından olası birkaç teknolojik iz ve dünya dışı uygarlık vakası' tespit etti. Ancak rapor, Science and Technology Daily web sitesinden silindi.

Araştırmacılar, sinyalleri dünyanın en büyük radyo teleskobu Sky Eye ile aldı. China ET Civilization Research Group'un baş bilimcisi kozmolog Zhang Tongjie, geçmişten farklı birkaç dar bantlı elektromanyetik sinyal bulduğunu söyledi. Bununla birlikte, kozmolog bir seçeneğin daha mümkün olabileceğini belirtti. Bir zamanlar Çin'in en iyi 'uzaylı avcısı' olarak adlandırılan Tongjie, "Şüpheli sinyalin bir tür radyo paraziti olma olasılığı da çok yüksek ve daha fazla teyit edilmesi ve ekarte edilmesi gerekiyor. Bu uzun bir süreç olabilir" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve 500 metre çapa sahip Sky Eye, Eylül 2020'de dünya dışı canlı arayışını resmen başlattı. Zhang'ın bildirdiğine göre, Çin'deki Sky Eye düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas ve yabancı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor.

Stephen Hawking'in felaket senaryosuna kulak asmadılar: Uzaylı arayışı Bilim insanları, dahi fizikçi Stephen Hawking'in yıllar önce yaptığı uyarılara rağmen tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Bir grup araştırmacı uzayın derinliklerine mesaj gönderdi.

Webb Uzay Teleskobuna bir görev daha: Hava kirliliğine bakarak uzaylıları arayacak NASA’nın 25 Aralık’ta uzaya fırlattığı James Webb Teleskobu, uzaya fırlatılmış en güçlü teleskop konumunda. Zaman içinde Webb, geçmişin izlerini arayacak ve evrenin nasıl oluştuğuna dair yeni bilgiler sağlayacak.