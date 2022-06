Türkiye Gazetesi

Ocak 2017'de yazılım güncellemesiyle piyasaya sürülen bir pil yönetim sistemi, eski iPhone'ların uyarı vermeden kapanmalarını önlemek için performansını yavaşlattı. Ancak Apple, kullanıcılara ayarı devre dışı bırakma seçeneği sunmadı ve üstelik telefonlarının kasıtlı olarak 'yavaşlatıldığı' konusunda da uyarmadı.

Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann, İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesindeki kararla ilgili olarak Apple'a karşı dava açtı. Kazanırsa, şirket etkilenen telefonlardan birini satın alan yaklaşık 25 milyon kişiye toplamda 935 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir. İddia, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, birinci nesi SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X modellerini kapsıyor.

APPLE, IPHONE HİLESİNİ GİZLEDİ

Gutmann, Apple'ın telefonları yavaşlatma kararının o sırada kullanıcılara açıklanmadığını söylüyor. Bu konuda Gutmann, "Apple, bir pil geri çağırma veya değiştirme programı başlatmak veya en son yazılım güncellemesinin eski cihazlar için uygun olmadığını kabul etmek yerine, cihazlarının performansını kötüleştireceğini bilerek kullanıcıları güncellemeyi yüklemeye zorladı. Müşterileri tarafından onurlu ve yasal olanı yapmak ve ücretsiz değiştirme, onarım hizmeti veya tazminat sunmak yerine Apple, yazılım güncellemelerinde cihazlarını yüzde 58'e kadar yavaşlatan bir araç gizleyerek insanları yanılttı." dedi.

Tüketici hakları savunucusu Justin Gutman açıklamasının devamında ise, "Bu davayı, Birleşik Krallık'taki milyonlarca iPhone kullanıcısının Apple'ın eylemlerinden kaynaklanan zararın tazminini alabilmesi için başlatıyorum. Bu dava başarılı olursa, umarım hakim şirketler iş modellerini yeniden değerlendirir ve bu tür davranışlardan kaçınırlar." şeklinde konuştu.

IPHONE'LAR YAVAŞLATILDI

Apple, kısıtlamayı piyasaya sürdükten neredeyse bir yıl sonra kabul etti ve eski pilleri olan, enerjisi tükenen veya soğuk olan telefonların pil performansını etkileyebilecek şekilde yavaşlattığını açıkladı. Şirket, bir pil kötü durumda olduğunda, telefonun işlemcisinin talep ettiği maksimum akımı tam hızda sağlayamayabileceğini söyledi. Güncellemeden önce bu sorun sadece telefonun kapanmasına neden olacakken, güncellemeden sonra cihazlar daha yavaş bir hızda çalışmaya devam etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, "Amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünler geliştirmek olmuştur ve iPhone'ların mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlamak bunun önemli bir parçası." ifadesini kullandı.

Apple, daha önce de yavaşlatma nedeniyle ceza ödemek zorunda bırakıldı. İtalya'da benzer bir program için 5 milyon Euro para cezasına çarptırılan Samsung ile birlikte Apple da 10 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. ABD'de bir toplu davada ise şirket iPhone başına 25 dolar, toplamda ise 310 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

