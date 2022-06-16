Türkiye Gazetesi

WhatsApp, gruplar için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Özellikle son bir yıldır şirket, gruplara ciddi şekilde odaklandı. Önümüzdeki haftalarda, aylarda grupları içine alan daha büyük bir grup olarak bilinen 'Topluluklar' özelliğini başlatması bekleniyor. Ayrıca şirket, geçtiğimiz hafta grup katılımcı sayısını da 256'dan 512'ye çıkararak gündeme oturmuştu.

WHATSAPP GRUP ONAYLARI GELİYOR

2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan WhatsApp, gruplara 512 kişiye kadar kişi ekleme özelliğini yayınladıktan bir hafta sonra yeni bir özellik üzeride çalışırken yakalandı. Grup yöneticilerinin gruplarını daha iyi yönetmesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. Meta'ya ait mesajlaşma platformu, 'grup üyeliği onayı' adı verilen yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo sitesinin elde ettiği bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, grup yöneticileri bu özelliği etkinleştirdiğinde, bir grup davet bağlantısını kullanarak gruba katılmak isteyen tüm kişilerin bir grup yöneticisi tarafından manuel olarak onaylanması gerekecek. Ayrıca bu etkinlik grup sohbetinde görünecek.

Hatta grup bilgilerinin hemen içinde grup yöneticilerinin gruba katılmak isteyen kişilerden gelen tüm istekleri yönetebilecekleri yeni bir bölüm olacak. Ek bilgi olarak, grup isteklerinin onaylanabilmesi için grup yöneticilerinin bu özelliği doğrudan grup ayarlarında açması gerekecek. Ayrıca, WhatsApp bu güncellemede cinsiyetten bağımsız bazı yeni emojiler de ekliyor.

Yeni grup üyeliği onay sistemi geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede yayınlanacak. Henüz ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

WhatsApp yakın zamanda emoji ile mesajlara tepki vermeyi mümkün hale getirdi. Bu özellik Instagram direkt mesajlarda uzun zamandır mevcuttu. Bununla birlikte, mesajlaşma ağı ilerleyen zamanlarda gönderilen mesajları düzenleme özelliği getirecek. Ayrıca dosya boyutunu da artırarak 2 GB'a yükseltiyor.

WhatsApp sohbet aktarımı artık çocuk oyuncağı... Android'den iPhone'a geçiş özelliği geldi WhatsApp, farklı işletim sistemleri arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. iOS’tan Android’e geçişi kolaylaştıran platform, şimdi de Android'den iOS'a geçişi kolaylaştıran bir özellik başlattı.

Yıllardır herkes şikayet ediyordu... WhatsApp rahatsız edici özelliğe son verdi! Artık görünmeyecek Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların şikayet ettiği bir eksikliğini giderecek türden bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. WhatsApp’ın önümüzdeki haftalarda ‘rahatsız etmeyin modu’nu algılayarak uygulama üzerinden gelen aramaları sessize alacağı ortaya çıktı.