Türkiye Gazetesi

Perseverance gezgini beklenmedik bir şekilde onu Mars'a taşıyan uzay aracından bir parça termal battaniye buldu. NASA, Mars'ta şimdi de kendi uzay aracının bir parçasını bularak gündeme geldi. Üstelik çöpün, bulunduğu bölgeye kadar nasıl ulaştığı konusunda hiçbir fikirlerinin olmadığını açıladılar.

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ı keşfederken özellikle ilginç kayalar aramakla görevlendirildi. Ancak yeni bir açıklamaya göre robot daha tanıdık bir şey buldu; uzay aracının geçtiğimiz yıl onu Mars yüzeyine taşıyan aracının bir parçası. Perseverance gezgini, Şubat 2021'de Mars'ın antik deltalarla dolu olduğu düşünülen Jezero Krateri'ne inmişti.

NASA'NIN PERSEVERANCE'I ÇÖP KEŞFETTİ

ABD uzay ajansı, Twitter'daki paylaşımında, uzay aracının iniş aşamasının termal battaniyesinin 'beklenmedik' parçasını yani çöpü gösterdi. İniş aşaması çarpmayla paramparça olmuştu ve kelimenin tam anlamıyla dumana dönüştü. İşte NASA'nın enkaz sonrası kaybolan termal battaniyesinin parçasının oraya nasıl ulaştığı henüz bilinmiyor.

(Foto: NASA/JPL-CALTECH)

NASA, tweetinde "Bunu burada bulmak bir sürpriz oldu" dedi ve iniş aşamasının Perseverance'ın mevcut konumundan iki kilometre uzağa düştüğünü belirtti. NASA açıklamasının devamında bu konuyu dillendirerek, "Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgar mı savurdu?" şeklinde açıklama yaptı.

Şimdilik, bu battaniye çöpünün Mars'taki yolculuğunun ayrıntıları bir sır olarak kalmaya devam edecek gibi. Bununla birlikte, NASA uzay araçları, keşif aracının gözüpek ve tehlikeli inişinden kalan enkaz bileşenlerle ilk kez karşılaşmıyor. Nisan ayında, Perseverance ile Mars'a teslim edilen Ingenuity adlı küçük bir helikopter, iniş mermisi ve paraşütün enkazının havadan çekimlerini yaptı.

Bu uzay aracı enkazı, Mars'a inmek için gereken karmaşık manevralar hakkında yararlı bilgiler sağlıyor ve bu, gelecekte Kızıl Gezegen'e ve hatta diğer gezegen yüzeylerine inme girişimlerini düzene sokabilir. Ama aynı zamanda sadece hayranlık uyandırıyor ve insanların artık dünya dışı gezegenlerin yüzeyinde yapay eserler bıraktığını hatırlatıyor.

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