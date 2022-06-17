Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, geçtiğimiz yıl getirmeye çalıştığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle uzun süre manşetlerden inmedi. O tarihte uygulama, binlerce kullanıcısını rakip mesajlaşma ağlarına kaptırdı. Ancak platform, kısmen geri adım attığı gizlilik sözleşmesinin ardından en parlak dönemini yaşamaya başladı. Bu süreçte kaybettiği takipçilerini geri kazanmaya ve mevcut kitlesini kaybetmemeye çalışan şirket, Telegram’dan Instagram’a kadar popüler mesajlaşma ve sosyal ağların özelliklerinin kopyalarını çıkarmanın yanı sıra bambaşka yenilikler de sunmaya koyuldu.

WhatsApp güncellemelerini takip etmekte zorlanan kullanıcılar için bir derleme hazırladık. Son dönemlerde platforma gelen en yeni özelliklere birlikte şöyle bir göz atalım…

WHATSAPP GRUP KATILIMCI SAYISI ARTTI

Teknoloji devi Meta’ya ait platform, 256 ile sınırlı olan grup katılımcı sayısını 512’ye çıkardı. Bu özellik yaklaşık 2 hafta önce tüm kullanıcılar için yayınlandı. Zaten uzun bir süredir geleceği konuşuluyordu. Böylece daha büyük kitleye sahip gruplar kurmak veya mevcut grupların katılımcı sayısını artırmak mümkün hale geldi.

EMOJİ TEPKİLERİ

WhatsApp’ın geçtiğimiz ay tüm kullanıcılar için resmen başlattığı bir özellik büyük ses getirdi. Bu elbette emojiler ile bir mesaja tepki verme yeteneği. Şu anda 6 emoji ile sınırlı olsa da kullanıcılar, bir mesaja bu yolla cevap verebiliyor. Bu özellik Instagram direkt mesajlarda ve Facebook Messenger’da zaten uzun zamandır var.

İlk etapta yalnızca beğeni, kalp, gülen yüz, ağlayan yüz, şaşıran yüz ve dilek (çak bir beşlik de olabilir) emojileri kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda WhatsApp bu emojilerin sayısını artıracağını belirtti. Bu özelliğin amacı WhatsApp’ta mesaj yığınını azaltmak.

DOSYA BOYUTU ARTIYOR

WhatsApp’ın henüz tüm kullanıcılara sunmadığı ancak herkese gelmesinin an meselesi olduğu bir diğer özellik ise dosya boyutunun artırılması. Mevcut maksimum dosya boyutu 16 MB ancak yeni bir güncellemenin resmi olarak yayınlanmasının ardından dosya boyutu 2 GB olacak. Bu da çok daha kaliteli, çok daha geniş dosyaların gönderilmesinin mümkün hale geleceğini gösteriyor.

GRUPTAN AYRILMA BİLDİRİMİNE SON AMA…

WhatsApp, mevcut sürümde bir kişi bir gruptan ayrılınca sohbet sekmesinde gruptan ayrıldığını bildirimle gösteriyor. Ancak yeni bir güncellemenin yayınlanmasının ardından bu değişecek. Böylece kullanıcılar gruptan çıktığında sohbet sekmesinde “…. kişisi gruptan ayrıldı” denilmeyecek.

Bununla birlikte, bir diğer geliştirme aşamasındaki özellik ise çok başka. Bir gruptaki eski katılımcıları yani gruptan ayrılan katılımcıları bile görmek mümkün olacak. Bu, elbette grubun ayrıntılar kısmında görünecek.

İŞLETME HESAPLARINA YENİ TASARIM

WhatsApp, işletme hesaplarına özel kapak fotoğrafı özelliğini ise kullanıma sundu. Bunun yanı sıra durum güncellemelerini fark etmeyi kolaylaştıran bir yenilik de geldi. Artık bir kişi yeni bir durum yayınladığında, sohbet sekmesinde profil resminin yanında bir halka simgesi bulunacak. Tıpkı Instagram’daki gibi.

BENDEN SİL HATASINA SON VERECEK!

WhatsApp kullanıcılarının sıklıkla yaptığı bir hatadan bahsedelim; bir kişiye mesaj gönderdiniz ancak yanlış yazdığınız için mesajı karşı taraftan silmek istiyorsunuz. Ama tam mesajı ‘herkesten sil’e tıklayarak karşı taraftan da silecekken yanlışlıkla ‘benden sil’ butonuna bastınız ve mesaj sizden kaybolduğu için artık karşı taraftan silmeniz imkansızlaştı. İşte sıklıkla yapılan bu yanlışın önüne geçmek için uygulamaya bir yenilik gelecek. Gelecekteki bir güncellemenin ardından WhatsApp, silinen mesajı geri alma seçeneği getirecek. Ama bu seçenek belirli süreyle kısıtlı olacak.

WHATSAPP SOHBET AKTARIMI GELDİ

Geçtiğimiz hafta platform, Android’den iOS’a yani iPhone’a WhatsApp mesajlarını taşıma imkanı sunan yeniliği başlattı. Böylece uygulama üzerinden veri aktarımı artık mümkün hale geldi. iOS’tan Android’e taşıma seçeneği ise zaten mevcuttu.

SESSİZ MODU ALGILAYACAK

iOS kullanıcıları, telefonlarını sessize aldıklarında artık WhatsApp aramalarını duymayacak. Çünkü uygulama sessiz modu algılayarak çağrıları da sessize alacak. Sessiz moddayken gelen WhatsApp çağrıları yalnızca arama çubuğunda çağrı kaydı olarak görünecek.

WhatsApp, sesli mesajlara da birden fazla yenilik sundu. Artık bir sesli mesajı 1/ 1,5 / 2 kat hızlı şekilde dinlemek ve böylece zaman tasarrufu yapmak mümkün. Ayrıca sesli mesaj oluştururken duraklatıp devam edebiliriz. Bununla birlikte, sesli mesajları dinlerken sohbetten çıkıp uygulama içinde gezinmek de mümkün. Şimdiye kadar bu özelliklerin hiçbiri yoktu.

WhatsApp üç yeni özellikle ses getirdi: Artık çaresizce dinlemek zorunda kalmayacaksınız! WhatsApp, mesajlaşma hizmetine yeni özellikler ekliyor. Kullanıcılarını daha fazla memnun etmek ve rakip mesajlaşma ağlarına yönelmelerini önlemek için platform, akla gelmeyecek özellikler ve işlevler getirmeye odaklanıyor. Son olarak, WhatsApp’ın grup aramaları için işlevsel bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yıllardır herkes şikayet ediyordu... WhatsApp rahatsız edici özelliğe son verdi! Artık görünmeyecek Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların şikayet ettiği bir eksikliğini giderecek türden bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. WhatsApp’ın önümüzdeki haftalarda ‘rahatsız etmeyin modu’nu algılayarak uygulama üzerinden gelen aramaları sessize alacağı ortaya çıktı.