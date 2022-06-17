Türkiye Gazetesi

Bir yapay zeka (AI) aracı, İsrail'deki 1 milyon yıllık bir arkeolojik alanda yemek pişirildiğini gösteren çakmaktaşı aletlerdeki ince kanıtları tespit etti. Yeni bir bilimsel çalışmada araştırmacılar, dünyanın en eski ateş kanıtlarını bulmuş olabileceklerini ileri sürdü. Söz konusu teknolojinin daha fazla bölgede kullanılmasıyla, insanların ilk olarak ne zamandan beri ateşi kontrol etmeye başladığı ortaya çıkarılabilir.

Geçtiğimiz yıl, İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsünden bir grup araştırmacı, 200 ila 300°C arasındaki sıcaklıklara maruz kalmanın neden olduğu daha ince yangın belirtilerini tespit edebilen bir derin öğrenme AI aracını tanıttı. Ekip, İsrail kırsalındaki arkeolojik olmayan alanlardan çakmaktaşı parçalarını toplayarak, bunları laboratuvarda belirli sıcaklıklarda ısıtarak ve ardından yapay zekayı çakmaktaşının UV ışığına tepkisindeki ince değişiklikleri belirlemekle görevlendirerek algoritmayı eğitti.

ATEŞİ KONTROL EDEBİLMEK

Weizmann Bilim Enstitüsü ekibi, aletlerle aynı tortul tabakada bulunan fil benzeri bir hayvandan alınan diş parçalarını da analiz etti. Şimdi, Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde Michael Chazan ile birlikte çalışan ekip, algoritmayı İsrail'deki Evron Quarry adlı 1 milyon yıllık antik insan yerleşiminden çakmaktaşına bakmak için kullandı.

Chazan, "Evron Quarry’i seçmemizin nedeni, önceki çalışmada kullandıkları aynı tür çakmaktaşı kullanmasıydı. Ama orada yanma kanıtı olacağını düşünmek için hiçbir neden yoktu." dedi. Chazan'ı şaşırtan bir şekilde, AI aracı, sahadaki çakmaktaşı aletlerin çoğunun, çoğunlukla yaklaşık 400°C'ye kadar yandığını öne sürdü.

Ekip daha sonra bölgeden çıkarılan kemik parçalarını daha yakından inceledi ve mevcut teknikleri kullanarak bunların da yandığını doğruladı. Chazan, yapay zekadan elde edilen çakmaktaşı sonuçları olmadan kimsenin kemikleri ısıya maruz kalma açısından test etmeye zahmet etmeyeceğini söylüyor.

Isıtılmış taşların ve kemiklerin kümelenmesi, bu doğal bir yangının kanıtı olmaktan ziyade, eski insanların Evron Quarry’deki yangını kontrol ettiğini ima ediyor. Şu anda, 1.5 milyon yıl önce insanların ateşi kullandığına dair az miktarda kanıt var. Ancak Chazan, AI aracının, yaklaşık 1.8 ila 2 milyon yıl önce ateşin ve yemek pişirmenin yaygın olduğu yönündeki popüler bir hipotezi test etmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

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