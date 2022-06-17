Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız hava aracı ailesi ANKA İHA, yeni özelliklerle geliştiriliyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne öncelik verilerek geliştirilen yerli İHA, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA İHA’ya entegre edilen ŞİMŞEK dronunun istenilen bölgeye çok sayıda bırakıldığını duyurarak, “İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

ANKA İHA BAŞARILI OLDU

İsmail Demir, sosyal medya hesabından sayılı ülkeler tarafından üzerinde durulan hareketli platformların başka bir hareketli platforma bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması çalışmalarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. ANKA İHA’ya entegre edilen ŞİMŞEK dronunun istenilen bölgeye çok sayıda başarı ile bırakıldığını vurgulayan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA’ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Baykar'ın İHA ve SİHA'ları listeleri altüst etmişti... Bir başarı da Türk zırhlılarından Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kara, deniz ve hava araçlarında büyük bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlıyor. Yerli savunma sanayi şirketlerinin ürettiği zırhlı kara aracı ve süratli devriye botları, ihracat payını artırarak, üreticilerine 'Türkiye'nin ihracatta en hızlı yükselen şirketleri' başarısını sağladı.

Bayraktar AKINCI TİHA yine yaptı yapacağını! 30 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabet vurdu Bayraktar AKINTI TİHA başarılı atış testleriyle adından söz ettiriyor... Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA KGK ile yaptığı ilk atış testini başarıyla tamamladı.