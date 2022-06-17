Türkiye Gazetesi

İsmi açıklanmayan üç çalışana ve New York Times'ın ulaştığı SpaceX başkanı ve COO Gwynne Shotwell'in e-postasına göre, SpaceX mektuba imza atan veya dağıtılmasına yardım eden çalışanlardan bazılarını kovdu. Ancak kaç kişinin işten çıkarıldığı bilinmiyor.

Çalışanlardan gelen açık mektup, Musk'ın dahil olduğu ve 250 bin dolarlık bir anlaşmaya yol açtığı bildirilen son cinsel istismar suçlamalarına atıfta bulunuyordu. Musk, iddiaların 'tamamen gerçek dışı' olduğunu söyledi ve Twitter'daki bazı ayrıntılar hakkında kaba bir şaka yapmıştı. SpaceX, Musk'ı savundu ve Shotwell, kişisel olarak suçlamaların yanlış olduğuna inandığını söyledi.

SPACEX 'İŞE ODAKLANIN' DEDİ

Mektupta yer alan bir diğer konu ise Musk'ın Twitter kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığıydı. Şubat ayında SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Musk hakkında bir soruşturma başlattı ve bir mahkeme kısa süre önce Tesla şirket avukatlarının tweet'lerini onaylamaya devam etmesi gerektiğine karar verdi. Bu haftanın başlarında Musk bu karara itiraz etti.

Mektuptan önce Musk, SpaceX çalışanlarına haftada en az 40 saat ofiste kalmaları gerektiğini aksi takdirde işten çıkarılabileceklerini söylemişti. Shotwell söz konusu e-postada şirket çalışanlarına bir uyarı yaparak, "Lütfen Mars'a gitmek için SpaceX görevine odaklanın ve zamanınızı iyi kullanın" dedi. Ayrıca çalışanlara gönderilen anket, mektup ve çeşitli e-postaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

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