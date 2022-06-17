Türkiye Gazetesi

Artık rehberinizde olan ancak sizin fotoğrafınızı, son görülmenizi ya da hakkında bilginizi görmesini istemediğiniz kişileri kolaylıkla bu bilgilerden kısıtlayabileceksiniz. WhatsApp, geçtiğimiz Nisan ayında beta sürümünde duyurduğu yeni bir özellik ile gizlilik seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Üstelik bu özellik test aşamasını geçti ve artık tüm kullanıcılara sunuldu.

Şimdiye kadar, profil fotoğrafınız, hakkında bilginiz ve son görülmeniz için üç gizlilik seçeneği bulunuyordu; bunlar, herkes, kişilerim veya hiç kimse seçenekleri idi. Ancak dördüncü bir gizlilik seçeneği daha eklendi. Oldukça işlevsel bir yenilik! Yeni güncelleme ile çok daha ayrıntılı kontrol sunan '... kişilerim hariç' seçeneği kullanıcılara gönderildi.

WHATSAPP KARA LİSTESİ SON GÖRÜLMEYE GELDİ

WhatsApp, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni özelliği, "Çevrimiçi gizliliğinizi daha da korumak için gizlilik denetimi ayarlarınıza yeni seçenekler sunuyoruz. Artık kişi listenizden Profil Fotoğrafınızı, Hakkında ve Son Görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini seçebilirsiniz." sözleriyle açıkladı.

Son görülme, birinin en son ne zaman uygulamaya girdiğini göstermekte. Bu nedenle özellikle insan ilişkilerinde oldukça hassasiyet taşıyor ve gizlilik için önem arz ediyor. Çünkü bir kişinin okundu bilgisi kapalı olsa bile mesajınızı potansiyel olarak görüp görmediğini öğrenmenin bir yolunu gösterir. Yeni özellikle son görülmenizi, profil fotoğrafınızı veya hakkında bilginizi tıpkı durum güncellemelerinde yaptığınız gibi belirli kişilerden, kara listeye aldığınız kişilerden gizleyebileceksiniz.

Yeni özellik, belirli kişiler için bu özelliği kapatmanıza olanak tanır. Son görülmenizi belirli kişilerle sınırlandırırsanız, kara listeye aldığınız kişilerin son görülmelerini de göremeyeceksiniz. Yeni ayarlara sağ üst köşedeki üç noktalı menüden ve ardından Hesap > Gizlilik'e giderek erişebilirsiniz.

WhatsApp, hem gizlilik hem de rahatlık açısından bir dizi yeni özelliği ekledi. Geçen yıl şirket, yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarını sınırlayacağını açıklamıştı ancak daha sonra bu konuda geri adım attı. Bu haftanın başlarında, sohbet uygulaması Android'den iOS'a geçişi kolaylaştıran yeni bir özelliği duyurdu.

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