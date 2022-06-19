Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araştırma şirketi Ipsos tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Akıllı Telefon Seçim” araştırma sonuçları yayınlandı. Araştırmada kullanıcıların yıllar içinde seçim tercihlerindeki cevapların değişmediği dikkat çekti. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de ilk 5 tercih arasında yüzde 48 oranla güven birinci sırayı alırken yüzde 46 kamera, yüzde 45 ücrete değer olması, yüzde 44 ekran kalitesi ve yüzde 41 batarya yer alıyor. Tercihlerde en etkisiz özellik ise yüzde 10 oran ile çift sim kart özelliği oluyor.

Endişe verici bulgular açıklandı: Telefona uzun süre bakmak ömrü kısaltıyor Yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarla ilgili konuları araştıran ABD'deki Buck Enstitüsü araştırmacıları, ekrana yani bir telefona, televizyona ya da bilgisayara uzun süre bakanların ömrünün daha kısa olabileceğini buldu. Araştırma ekibi, ışığa maruz kalma nedeniyle sirkadiyen ritminin bozulabileceğini ve sonuç olarak kronik hastalığa neden olabileceğini veya daha da kötüleştirebileceğini buldu.

iOS 16 özellikleri ortaya çıktı... iPhone telefonlara yeni güncelleme: Mutlaka yükleyin! Apple, iPhone akıllı telefon modelleri için iOS 16 sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi, 6 Haziran Pazartesi akşamı düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni sürümü tanıttı. Peki, hangi iPhone modelleri yeni güncellemeyi alabilecek. İşte iOS 16 alabilecek iPhone modellerinin listesi...