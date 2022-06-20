Türkiye Gazetesi

BuzzFeed News’te yer alan habere göre, ses kayıtlarından birinde bir yönetmen, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’ın bir mühendisini 'her şeye erişimi olan' bir ‘usta yönetici' olarak tanımlıyor. TikTok, bomba etkisi oluşturan haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra tepkileri dindirmek için ABD’li kullanıcıların verilerinin artık yazılım şirketi Oracle tarafından sağlanacağını açıkladı.

Bir TikTok sözcüsü DailMail’e yaptığı açıklamada, “Kamuya belirttiğimiz gibi, veri güvenliği çabalarımızı güçlendirmemize yardımcı olmak için birinci sınıf dahili ve harici güvenlik uzmanları getirdik. Bu, veri güvenliği zorluklarının karmaşıklığı göz önüne alındığında standart endüstri uygulamasıdır. Mayıs ayında, ABD veri güvenliğine daha fazla odaklanma ve yönetişim sağlamak için ABD merkezli liderlikle ABD Veri Güvenliği (USDS) adında yeni bir şirket içi departman oluşturduk. Bu organizasyonun oluşturulması, veri koruma politikalarımızı ve protokollerimizi güçlendirmeye, kullanıcılarımızı daha fazla korumaya ve sistem ve kontrollerimize güven inşa etmeye yönelik süregelen çaba ve taahhüdümüzün bir parçasıdır.” dedi.

TRUMP TIKTOK'U ENGELLEMEMEK İSTİYORDU

ABD’nin eski devlet başkanı Donald Trump'ın görevdeyken yaptığı konuşmalar akıllara geldi. Ağustos 2020'de Trump, ABD'de TikTok ve Çin sohbet uygulaması WeChat'i yasaklayacak bir yürütme emri imzaladı. Yürütme emrinde, TikTok'un ‘veri toplamasının Çin Komünist Partisinin Amerikalıların kişisel ve tescilli bilgilerine erişmesine izin vermekle tehdit ettiğini’ ileri sürüyordu.

Mevcut ABD başkanı Joe Biden, Trump'ın yürütme emirlerini iptal etti. TikTok'a karşı zaten henüz uygulanamayan yasağı kaldırdı. Bununla birlikte, TikTok, kullanıcı verilerine erişimin bir sorun olduğunu kabul etti. TikTok geçtiğimiz yılın sonlarında dünya çapında bir milyar kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, sosyal medya devlerinin kullanıcı verilerine erişmesini ilk kez duymuyoruz. Daha önce Facebook'un eriştiği verileri paylaştığı ortaya çıkmıştı. Özellikte teknoloji devi Meta bu konuda oldukça sık eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Sadece 10 yaşında! TikTok trendini denedi, 10 saniye 2 yılını mahvetti TikTok trendini deneyen 10 yaşındaki küçük kız, deodorantı 10 saniye kadar sıkıp derisinin üzerinde tutunca ellerini yaktı. Hissettiği ağrı ve acı sonrası hastaneye götürülen minik kızın ellerindeki yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ila 2 yıl arasında sürebileceği belirtildi.

TikTok'un kopyası olma yolunda! Instagram da aynısını yapacak TikTok dünya çapında o kadar hızlı büyüdü ki 2016'dan bu yana kısa sürede 1 milyar kullanıcıyı aştı. Bu yönüyle TikTok, sosyal medya ağları arasında yeni bir bakış sundu, Instagram başta olmak üzere Twitter ve onlarca platform TikTok'un özelliklerini kopyalamaya başladı. Son olarak Instagram yine bir TikTok özelliği üzerinde çalışıyor.