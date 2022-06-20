Türkiye Gazetesi

Telegram Premium tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı ancak şu anda ülkemizde yalnızca iOS (iPhone) kullanıcıları ücretli paketi alabiliyor. Yeni ücretli abonelik paketinin sunulmasıyla özellikleri ve fiyatı da resmen ortaya çıktı.

WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin gündeme geldiği geçtiğimiz yıldan itibaren Telegram özellikle yaygınlaşmaya başladı. WhatsApp'tan ayrılan binlerce kullanıcı, en büyük rakibi olan mesajlaşma platformu Telegram'a göç etti. Popülaritesinin artmasıyla mesajlaşma uygulaması ücretli abonelik sistemini başlatmaya karar verdi.

TELEGRAM PREMIUM FİYATI 94,99 TL

Para ödeyerek ücretli abonelik planına geçen kullanıcılar, Telegram'ın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanacak. Bunlar arasında sesleri metne dönüştürmeden oldukça çeşitli çıkartmalara kadar birçok özellik bulunuyor. Ancak abonelik planının fiyatı tartışmalara konu oldu.

Şu anda Türkiye'de yalnızca iOS kullanıcılarının abone olabildiği planın fiyatı, uygulama mağazası App Store'un sabit döviz kuru nedeniyle 94, 99 TL gibi ciddi bir miktar. Bununla birlikte, global fiyatı aslında 5 dolar. Fiyattan bahsettiğimize göre şimdi Telegram Premium ayrıcalıklarına geçelim... İşte yalnızca ücretli plana dahil olanların kullanabildiği Telegram özellikleri;

4 GB boyuta kadar dosyaları paylaşma ve indirme (diğer kullanıcılar için belirlenen sınır 2 GB), Dosyaları çok daha hızlı indirme imkanı (bant genişliğinin tamamını kullanabilecekler), Sesleri metne dönüştürme, Özel çıkartmalar, Yeni emojiler, Hareketli profil görüntüleri (video ya da GIF).

Mesajlaşma uygulaması ücretli abonelik sistemine geçiyor! Telegram Premium fiyatı ortaya çıktı Telegram, mesajlaşma servisine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Uygulama, son olarak Premium abonelik sistemini başlatmaya karar verdi ve belirli özellikler sadece ücret ödeyenler tarafından kullanılabilecek. İşte o Telegram özellikleri...

Telegram ücretli mi oluyor? 'Premium' abonelik planı göründü Mesajlaşma uygulaması Telegram kullanıcıları için yeni bir abonelik planı yolda. Ücretli Premium abonelik planına ödeme yapan kullanıcılar, özel tepki emojilerine ve bazı çıkartmalara erişebilecek.