Türkiye Gazetesi

İHA-MİLDAR projesi doğrultusunda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen 'sentetik açıklıklı radar' sistemi olan MİLSAR, ilk olarak yerli insansız hava aracı ANKA'ya entegre edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MİLSAR'ın AKSUNGUR'a da entegre edildiğini duyurdu.

"MİLSAR ÖNEMLİ KATLI SAĞLAYACAK"

SSB Başkanı Demir, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir paylaşımında, "İHA-MİLDAR projemiz çerçevesinde geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

ANKA, MİLSAR ile İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit etmişti.

MİLLİ İHA'LARIN TÜMÜNDE GÖREV YAPABİLİYOR

MİLSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer 'gözetleme noktası' gibi görev yapan İHA'ların, kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlayacak.

MİLSAR'ın en önemli özelliği Bayraktar TB2'den ANKA'ya, Aksungur'dan Bayraktar Akıncı'ya kadar taktik ve stratejik seviye milli İHA'ların tümünde görev yapabiliyor olması. Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların kullanılması sayesinde hafifletilen ve boyutları küçültülen MİLSAR, bir taktik İHA'nın üretebileceği güç kapasitesinin içinde kalabilmesiyle fark oluşturuyor.

Türkiye'nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR'a entegre edilen 'sivil baz istasyonu' ilk kez görüntülendi Yerli ve milli imkanlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR ile ANKA insansız hava araçları, Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak görev alıyor. Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen ve afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığını sağlayacak olan sivil baz istasyonu sistemi ilk kez görüntülendi.