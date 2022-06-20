Türkiye Gazetesi

YAĞIŞ UYARISI HAYAT KURTARIR

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bir habere göre, sizi anında bir iPhone profesyoneline dönüştürecek bazı akıllı tüyolar bulunuyor. Bunlardan biri de yağmur uyarısı. Bu uyarıyı açtığınızda hayatınız gerçekten çok daha kolay olacak.

Eğer gerçekten yağmurda gezmeyi sevmiyorsanız yağmura yakalanmaktan pek de hoşlanmazsınız. Bu yüzden iPhone'da yağmur uyarıları ayarlamanız size fayda sağlayacak. Bu gizli uyarı, Apple Hava Durumu uygulamasında yer alıyor. Hava Durumu bölümünden Yağmur Uyarıları’nı açarak bulunduğunuz konumda yağmur yağmaya başlamadan hemen önce bir bildirim alacaksınız.

IPHONE GİZLİ TUŞU

iPhone'unuzun aslında gizli bir düğmesi olduğunu biliyor muydunuz? Telefonunuzun arkasındaki Apple logosu aslında gizli bir tuş işlevi görüyor. Logoya üç kez dokunduğunuzda belirli eylemleri gerçekleştiren ‘back tap’ adlı bir özelliği etkinleştirebilirsiniz. Hızlı ekran görüntüleri almak ya da Shazam ile şarkıları bulmasını sağlamak için bunu kullanabilirsiniz.

UYGULAMALARI HIZLI TAŞIMA

Ana Ekranınız dağınıksa ve temizlemek istiyorsanız uygulamaları hızlıca taşımanın bir yolu var. Yani aslında tek tek taşımanız gerekmiyor. Bir uygulamayı kıpırdayana kadar basılı tutup basmaya devam ederseniz, diğer uygulamalara başka bir parmağınızla dokunarak onları bir yığına ekleyebilirsiniz. Hatta ekranlar üst üste yığılmışken ekranlar arasında geçiş yapmak için yedek parmağınızı bile kullanabilirsiniz. Bu, uygulamaları hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirir.

IPHONE DEPOLAMA ALANINI BOŞALTIN

iPhone’unuzu birkaç yıldır kullanıyorsanız muhtemelen cihazınız bir sürü uygulama ve fotoğrafla dolmuştur. Aslında depolama alanınız tükeniyor olabilir. Neyse ki Apple, alanı hızla boşaltmak için akıllıca bir numara geliştirdi.

Depolama ayarlarına giderek, ‘kullanılmayan uygulamaları boşalt’ seçeneğine tıklayarak kullanmadığınız uygulamaları çok daha hızlı şekilde kaldırabilirsiniz. Bu, nadiren kullandığınız uygulamaları iPhone'dan kaldırır ancak içlerindeki verileri silmez. Ardından, uygulamayı tekrar kullanmanız gerektiğinde geri alabilirsiniz.

TIBBİ KİMLİK

Pek çok iPhone hilesi hayatınızı kurtaramaz ancak Tıbbi Kimlik kurtarabilir. Bu, iPhone kilit ekranınızda görünecek şekilde ayarlayabileceğiniz özel bir sayfadır. Yani bir kaza geçirirseniz, sağlık görevlileri alerjiler ve kan grubunuz dahil olmak üzere sağlık geçmişinizi görebilir. Bu özelliğe Sağlık ayarlarınızdan ulaşmanız mümkün.

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