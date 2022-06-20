Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını ABD'den alamaması durumunda 'ara çözüm'ü çok ortaklı olarak üretilen Eurofighter Typhoon'da bulabileceği konuşuluyor. Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar bu bir yöntem olabilir.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz haftalarda Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi.

F-16 YERİNE İYİ BİR ALTERNATİF

Bu ziyaretin ardından Eurofighter Typhoon alternatifi yeniden gündeme geldi. Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, konu ile alakalı kısa bir değerlendirmede bulundu.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmaması durumunda Türkiye'nin bu jetlere yönelebileceğini belirten Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı.

Yetkili isim, Washington'ın söz konusu F-16'ları Ankara'ya vermesini beklediklerini belirtirken, ABD Kongresi'nin onay sürecini Türkiye'deki 2023 seçimlerinin sonrasına bırakabileceğini söyledi.

Önceki yıllarda da gündeme gelen konu ile ilgili uzmanlar, bu durumun Türkiye’nin Avrupa ile iyi ilişkiler geliştirmesine de yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdi. Ayrıca uçağın bir konsorsiyum tarafından üretilmesinin de ikili ilişlikerde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun uçağın temininde engel çıkarmayacağı görüşünü belirttiler.

2020 yılında bir Eurofighter Typhoon'un maliyeti yaklaşık olarak 130 milyon dolar olarak görülüyordu.

4 ÜLKE ORTAK ÜRETİYOR

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş jetleri, daha önceki yıllarda İtalya tarafından Türkiye'ye önerilmiş ancak olumsuz bir cevap alınmıştı.

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ

Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir. İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av - bombardıman uçağıdır.

Yunanistan’dan Türkiye’ye tehdit: F-16 satışı için şart koştu Bölgedeki hava üstünlüğünün F-16 ile eline geçeceğine inanan Yunanistan’ın, Türkiye’ye F-16'ların teslim edilmesini engelleme girişimleri sürüyor. Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye savaş uçağı satılmaması yönündeki çabalarını Atina’daki girişimler takip etti. ABD sözcülüğüne soyunan Yunanistan Savunma Bakanı, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışına şart koştu.