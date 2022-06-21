Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaptığı açıklamada, yedi kişilik mürettebatın 'hiçbir zaman tehlikede olmadığını' ve manevranın istasyon operasyonlarını etkilemediğini vurguladı. Enkazın ne kadar büyük olduğu veya uzay istasyonuna çarpsaydı ne olacağı belli değil. Ajansın, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre istasyon ‘enkaz kaçınma manevrası’ (PDAM) uygulamak zorunda kaldı.

Rusya’ya atfedilen uzay enkazının, Kasım ayında 'uydu karşıtı füze testi' (ASAT) sırasında vurulan 4.410 kiloluk Cosmos 1408 uydusuna ait olduğu düşünülüyor. Cosmos 1408, 1982'de fırlatılmış ve artık faaliyette olmadığı için Rus bilim insanları tarafından kasıtlı olarak imha edilmiştir. Uzmanlara göre, Kasım ayında Atlantik Okyanusu üzerinde vurulan ve bin 500 parçaya ayrılan uzay enkazı, uzay araçlarında yıllarca hasara neden olacak.

UZAY ENKAZI YİNE GERİLİME YOL AÇABİLİR

Cosmos 1408 geçtiğimiz yıl vurulduğunda, Dünya'nın yaklaşık 400 km üzerinde yörüngede dönen istasyondaki astronotlar, enkaz uzaklaşana kadar iki saat istasyon içinde sığındı. İstasyon ekibine uzay istasyonunun kaçış bölmelerine geçiş yapmaları emredilmişti.

O tarihte NASA Yöneticisi Bill Nelson, “Bu sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı eylem öfkeliyim. Rusya yalnızca ISS'deki Amerikalı ve uluslararası astronotları değil, aynı zamanda kendi kozmonotlarını da tehlikeye atıyor. Bütün ulusların, ASAT'lardan (uydu karşıtı silah) kasıtlı olarak uzay enkazı oluşturulmasını önleme ve güvenli, sürdürülebilir bir uzay ortamını teşvik etme sorumluluğu var” diyerek Rusya’ya tepki gösterdi.

Uzay araştırmacıları, Dünya tabanlı radar kullanarak uzay enkazlarını takip ediyor.

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