Türkiye Gazetesi

52 yaşındaki Jamie Cooper isimli fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun eşsiz görüntülerini elde etmek için uzun zamandır tetikteydi. 17 Haziran günü Cooper beklediği anın geldiğini anladı ve harekete geçti. İngiltere, Northamptonshire yakınlarındaki Daventry kentinde yaşayan fotoğrafçı, uzay istasyonunun fotoğraflarını çekmeye başladı. Jamie Cooper, bir saniyeden bile daha kısa bir süre içinde eşsiz fotoğraflar yakalamayı başardı. Bir teleskop ve yüksek hızlı bir video kamera kullanarak Güneş’in önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu’nu görüntüledi.

GÜNEŞ'E FİLTRESİZ BAKMAYIN!

Doğru zamanda doğru yerde bulunduğunu belirten fotoğrafçı, “Bu, kaçırılmayacak bir fırsattı” dedi. Yaptığı açıklamada, “Sizin, uzay istasyonunun ve Güneş'in düz bir çizgide olduğu çok dar bir bant var ve yaklaşık üç mil (4 km civarı) genişliğinde” şeklinde konuştu. Verilere bakarak tam da evinin üzerinden eşsiz görüntüleri yakalayabileceğini fark ettiğini bu nedenle şanslı olduğunu belirtti. Bu konuda, “Uzay istasyonu evin üzerindeyken yaklaşık 250 mil (400km) uzaklıktaydı ve yaklaşık 17.000 mil (27.300km) hızla seyahat ediyordu” dedi.

Cooper, çok yüksek hızlı video kamerasının, normal kamera hızı olan 25 kareye kıyasla, saniyede 80 kare çektiğini söyledi. Filtreli özel bir teleskop kullandığını belirten Cooper, Güneş'e asla filtresiz bakılmaması gerektiğini, aksi takdirde kalıcı körlüğe yol açabileceğini vurguladı.

Alçak Dünya yörüngesinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu, bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan yapay bir uydudur. 1998 yılında fırlatılmaya başlanan istasyon, 20 yılı aşkın bir süredir astronotlara ve kozmonotlara hizmet veriyor.

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