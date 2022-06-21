Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Google'a ait harita uygulaması Google Haritalar, Samsun’da büyük bir karışıklığa imza attı. Haritada 'Atatürk Bulvarı’nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştiren platform, kentte kafa karışıklığına neden oldu.

Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı’nı 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’na, doğuda Tekkeköy Belediyesi’ne uzanan yaklaşık 34 kilometre yol, son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak gözükmeye başladı.

Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı’nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Vatandaşlar, Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığını Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sordu.

GOOGLE HATA YAPTI, BELEDİYE MECLİSİNE TAŞINDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google’ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, “Bu duruma müdahale ettik. Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık” dedi.

Diğer navigasyon uygulamalarında ise isim yanlışlığına rastlanmadı. Örneğin Yandex'te Atatürk Bulvarı doğru şekilde gösteriliyor.

Yola çıkmadan hesaplanabilecek: Google Haritalar, otoyol geçiş ücretlerini göstermeye başladı Google Haritalar, otoyol geçiş ücretlerini gösteren yeni bir özelliği sınırlı sayıda ülkede kullanıma sundu. Henüz Türkiye'de başlatılmayan özelliğe göre artık yola çıkmadan geçiş ücretlerini hesaplayabileceksiniz.

'Google Haritalar'dan çevre dostu özellik Google Haritalar, bu yılın başlarında bahsettiği çevre dostu özelliği sayesinde kullanıcılarını karbon emisyonu seviyesi düşük yollara yönlendirecek.