Türkiye Gazetesi

Rahatsız etmeyin modunun doğrudan WhatsApp uygulaması tarafından algılanarak, kullanıcıların aramalarla rahatsız olmasını önleyen şirket, bir yenilik daha getirebilir. Mesajlaşma şirketi, Apple’ın iMessage uygulamasında zaten mevcut olan başka bir özelliği geliştiriyor; ‘odak modu’ durumu artık doğrudan WhatsApp sohbetlerinde paylaşılabilecek.

WHATSAPP İÇİN ODAK MODU GELEBİLİR

WhatsApp’a ilişkin en güncel bilgileri paylaşan WABetaInfo sitesinin paylaştığı ekran görüntülerde odak modunun WhatsApp’ta ne işe yarayacağı anlaşılıyor. Odak modu etkin olan kişilerle bir WhatsApp sohbetini açtığınızda, kişinin müsait olup olmadığını anlayabilmeniz için konuşmanın altına yeni bir sistem mesajı yerleştirilecek. Bununla birlikte, herkes bu bilgileri WhatsApp'ta paylaşmak istemeyebilir, bu nedenle WhatsApp Ayarlarında özelliği açıp kapatmaya yarayan bir sekme bulunuyor.

Rahatsız etmeyin modu özelliğine geçecek olursak, bazı iOS telefonlarda yani iPhone’larda özellik kullanılmakta. Ancak Android'e de gelmesi bekleniyor. Odak modu özelliği ise yalnızca bir konsept. Yani gerçek bir WhatsApp özelliği değil ancak belki ilerleyen zamanlarda kullanıcılara sunulabilir.

Mesajlaşma devi WhatsApp, son dönemlerde üst üste birçok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Bunlar arasında, sesli mesajları dinlerken uygulama içinde gezinme imkanı, emojiler ile mesajlara tepki verme, grup katılımcı sayısının 512'ye kadar çıkması bulunuyor. İlerleyen zamanlarda ayrıca gönderilen mesajları düzenleme ve silinen mesajı geri alma gibi önemli işlevler daha gelecek.

WhatsApp kullanıcıları yıllardır kara kara düşünüyordu... Beklenen seçenek geldi: Artık engellemeye gerek kalmayacak Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, yeni bir gizlilik seçeneğini nihayet tüm kullanıcılarına sundu. Aylardır kararlı sürümle tüm kullanıcılara açılması beklenen özellik hakkında bilgisi, profil fotoğrafı ve son görülme için yeni bir gizlilik seçeneği daha sunuyor.

Milyonlarca kişi bekliyordu... WhatsApp bir devri kapatıyor: Sil baştan değişti WhatsApp, dünya çapındaki 2 milyar kullanıcısı için neredeyse her gün yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma platformunun hızına yetişmekte adeta zorlanıyoruz. Özellikle son birkaç aydır uygulamaya onlarca özellik getiren şirket, yeni işlevler üzerinde çalışmaya ara vermeden devam ediyor. En yeni özellikler arasında neler var? WhatsApp yeni özellikleri neler? İşte WhatsApp web, Android ve iOS’a gelen birbirinden işlevsel yenilikler…