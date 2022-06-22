Türkiye Gazetesi

2016’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 186 gün geçiren astronot Tim Peake, internet ortamında yaşadığı tecrübeleri anlattı. Dirty Mother Pukka yayınında 8 yaşındaki bir çocuk, astronota, “Kaskınız takılıyken uzayda geğirmek nasıl bir şey?” diye sordu. Peake de buna, “Güzel bir soru. Uzayda gerçekte geğirilmediğini bilir misiniz? Yani yemek yediğinizde vücudunuz yemeği sindirir ve gaz üretir ancak bu gaz kabarcıkları yükselmez. Yani bu gazın vücuttan çıkmasının tek bir yolu var” karşılığını verdi.

Astronotların uzayda çok fazla gaz çıkardığını belirten Peake, uzay istasyonunun bu yüzden çok kötü koktuğunu söyledi. Peake, kokuyu da şu sözlerle tarif etti: “Biraz ters giden bir mangal gibi. Yanmış, kavrulmuş et ve biraz da kazağınızı çıkardığınızda hissettiğiniz, statik elektrikten kaynaklanan metalik bir koku.”

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bu kötü kokuya da belki de gelecekte bir çözüm üretilir.

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