Türkiye Gazetesi

Twitter, kullanıcıların 2 bin 500 kelimeye kadar not paylaşmasına imkan tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformu tweet gönderilerini 280 karakterle sınırlamakta. Sosyal medya şirketi, notlar özelliği ile kullanıcıların uzun duyuruları daha kolay yayınlamasını amaçlıyor. Mevcut sürümde insanlar, uzun bir açıklama yapmak için genellikle farklı bir uygulama üzerinden metni yazıp daha sonra metnin ekran fotoğrafını Twitter'da yayınlıyor. Bu da oldukça uğraş gerektiren bir işlem.

Sosyal medya şirketi, 2 bin 500 kelimeyle sınırlı notlar özelliğini iki ay boyunca Kanada, Gana, Birleşik Krallık ve ABD'deki küçük bir grupta test edeceğini açıkladı. Yeni özellik ile okuyucular bir başlığı görecek ve ardından bir bağlantıya tıklayarak daha uzun nota erişebilecek. Böylece kullanıcılar Twitter ekosistemi içinde kalacak. Bununla birlikte, kullanıcıların yayınlandıktan sonra bile notlarını düzenleyebilecekleri açıklandı.

TWITTER NOTLARLA BLOGA BENZEYECEK

Yeni 'Notes' (Notlar) ürününü kullanarak duyuruyu yapan Twitter, "Şirketin ilk günlerinden beri, yazarlar çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak, sohbet oluşturmak -asıl yazı hariç her şey için- Twitter'a bağımlı oldular. Notes ile amaç, o eksik parçayı tamamlamaktır." dedi.

Bu adım, Twitter'ın geçen yıl Hollanda merkezli bir haber bülteni girişimi olan Revue'yi satın almasını takip ediyor. Çarşamba günü, Revue'nin yazarların gifleri, fotoğrafları ve diğer özellikleri yeni Notes ürününe eklendiği açıklandı.

Sosyal medya uzmanı Dr. Laura Toogood, bu girişimin Twitter için önemli bir adım olduğunu söyledi. Özelliğin, uzun biçimli içeriği barındırabilecek diğer web sitelerine bağlantı vermek yerine, insanları platformun içinde kalmaya teşvik edeceğini sözlerine ekledi. Toogood, "Twitter'ın artık bazı popüler blog platformlarıyla rekabet edebilecek ve potansiyel olarak yeni bir izleyici ve farklı bir kullanıcı türünü çekebilecek bir konumda olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bu amaç için diğer web sitelerine geçmek yerine mevcut kullanıcıları Twitter'da blog yazmaya teşvik edecek ve bu da izleyicilerini korumaya yardımcı olacak." dedi.

2017'de Twitter, küçük bir kullanıcı grubu arasında yapılan bir denemenin ardından tweetler için maksimum karakter sayısını 140'tan 280'e çıkardı. Bununla birlikte, platformu satın almak üzere anlaşan Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini getireceğini açıkladıktan hemen sonra Twitter, tweet düzenleme test çalışmalarına başladı. Musk ayrıca, insanların platformu kullanmak için ödeme yapacakları bir abonelik modelini geliştirmek istediğini söyledi.

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