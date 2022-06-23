Türkiye Gazetesi

Google Play Store'da ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre indirebileceğiniz farklı uygulamalar bulunmaktadır. Oyunlar, öğrenme uygulamaları, resim düzenleyiciler ve daha pek çok şeyle ilgili uygulamalar bulabilirsiniz. Ancak son bilgilere göre Google, popüler PIP Pic Camera Photo Editor uygulamasını yasakladı. Bu nedenle, telefonunuzda bu yasaklanmış uygulama yüklüyse hemen kaldırın.

Dr. Web araştırmacıları, Google Play Store'da, aralarında iki milyondan fazla kişi tarafından indirilen bir uygulama da dahil olmak üzere dört tehlikeli Android uygulaması keşfetti. Araştırmacılar, görüntü düzenleme yazılımı gibi görünen ve bir milyondan fazla indirmeye sahip sahte bir program olan PIP Pic Camera Photo Editor’ün özellikle tehlikeli olduğunu açıkladı.

FACEBOOK BİLGİLERİNİ ÇALIYOR

PIP Pic Camera'nın, kullanıcı adları ve şifreler dahil olmak üzere Facebook kimlik bilgilerini çalabilen, bilgisayar korsanlarının hesabınıza erişmesine ve verilerinizi çalmasına ve kişilere sahte mesajlar göndermesine olanak tanıyan kötü amaçlı yazılım içerdiği bulundu. Bu nedenle, kendinizi korumak için, telefonunuzda varsa uygulamayı silmeniz önerilir. Uygulamayı telefonunuzdan kaldırdıktan sonra da Facebook şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu resim düzenleme uygulamasının bu haftanın başlarına kadar indirilebildiği biliniyor.

Aslında insanların Facebook kimlik bilgilerini çalan bu tür uygulamalara karşı son derece dikkatli olmak gerekiyor. İndirildiği anda adını SIM Tool Kit olarak değiştiren reklam yazılımı Wild & Exotic Animal Wallpaper (500 bin kişi tarafından indirildi) ve bir başka Facebook kimlik bilgilerini çalan ZodiHoroscope - Fortune Finder (500 bin indirme) uygulaması zararlı yazılımlar arasında yer alıyor. 50 bin indirmeye sahip kamera efekti uygulaması PIP Camera 2022 tam bir Facebook veri hırsızı. Bir diğer tehlikeli yazılım ise 10 bin yüklemeye sahip reklam yazılımı Magnifier Flashlight.

HER UYGULAMAYI İNDİRMEYİN!

Bu uygulamalar Play Store'dan silinmiş olsa da, bunları daha önce indirmiş olan kullanıcılar, anti virüs programları bu uygulamaları cihazdan tamamen silene kadar tehlikede. Güvenlik uzmanlarına göre insanlar yalnızca doğrulanmış kaynaklardan yazılım indirmeli. Kullanıcılar cihazları konusunda son derece ve sürekli olarak dikkatli olmalı, cihazları güncel tutmalı, bir antivirüs çözümü kurmalı ve gelen ve giden verileri izlemek için güvenlik duvarları kullanmalı.

Bir uygulamayı indirmeden önce dikkat etmeniz gereken hususlar

Uygulamayı indirmeden önce uygulamanın derecelendirmesini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca indirmeden önce uygulama hakkında yapılan incelemeleri ve yorumları kontrol edin. Diğer kullanıcılar riskten bahsetmiş olabilir.

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