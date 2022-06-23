Türkiye Gazetesi

Bilim insanları için hasta insanları tespit etmek için hayvanları kullanma fikri iyi bir fikir gibi geldi ve yeni çalışmaların önü açıldı. Michigan Eyalet Üniversitesinden bir araştırma ekibi yeni bir yaklaşım benimseyerek kanseri kokudan tespit eden çekirgeler geliştirmeye başladı. bioRXiv dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, çekirge tabanlı bir kanser tarama sistemi ayrıntılarıyla anlatıldı.

ÜÇ AĞIZ KANSERİNİ TESPİT ETTİ

MIT Technology Review’e göre, Profesör Dr. Debajit Saha ve meslektaşları, bir grup çekirgenin beyin loblarına kanseri tanımlayan bir sistemi cerrahi operasyonla yerleştirdi. Bu elektrotlarla çekirgeler, kokuları algılamak için kullandıkları antenlerinden gelen sinyalleri yakalamaya başladı. Ayrıca ekip, ayrı bir sağlıklı hücre grubuna ek olarak üç farklı türde kanserli insan ağız hücresi üretti ve bu dokulardan yayılan gazları yakalamak için bir cihaz yaptı. Daha sonra bu cihazı çekirgelere gaz kokusu vermek için kullandılar. Çekirgelerin beyinlerinin her doku tipine farklı tepki verdiğini ve sadece gazları kaydederek hasta hücreleri doğru bir şekilde tanımlayabildiklerini buldular.

Böceklerin durumuna ilişkin MIT Technology Review'a konuşan Prof. Dr. Saha, "Böcek, vücut işlevi açısından öldü. Sadece beynini canlı tutuyoruz."

Şu anda bu yeni kanser tanıma teknolojisi geliştirme aşamasında ve yaygınlaşmasını beklemek için zaman var. Çalışma henüz hakemler tarafından gözden geçirilmedi ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi gibi düzenleyicilerin böyle bir prosedürü onaylayıp onaylamayacağını bilmek zor. İnsanlar çekirgelerin tedavisini de şüpheli bulabilirler.

Dr. Saha ve ekibi proje üzerinde çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Mevcut sistemlerin çalışması için altı ila 10 çekirge beyni gerekiyor. Yeni elektrotların ekibinin daha fazla nöron kaydetmesine izin vereceğini ve böylece tek bir çekirge beynini bireysel bir tarama için yeterli hale getireceğini umuyor. Ayrıca beyni ve anteni tutan cihazı taşınabilir hale getirmek istiyor, bu da ekibin sistemi laboratuvar dışında kullanmasını sağlayacak.

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