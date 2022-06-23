Türkiye Gazetesi

Samsung'un 2022'de 270 milyon akıllı telefon sevkiyatı tahmin ettiği bildiriliyor. 50 milyon bunun kabaca yüzde 18'i demek. Endişe verici bir tablo çiziyor. Samsung'un yıl için beklenen akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 18'i şu anda satılmamış durumda. Normalde satılmayan envanter, genellikle toplam gönderilerin yüzde 10'u civarındadır.

Bu, Samsung'un akıllı telefonları için düşük talep görebileceğini gösteriyor. Daha pahalı amiral gemisi ve ileri teknoloji cihazların en çok etkileneceğini düşünebilirsiniz ancak durum böyle değil. Envanterdeki satılmayan akıllı telefonların büyük çoğunluğunu oluşturan orta sınıf Galaxy A serisi.

Samsung'un uygun fiyatlı cihazlarına olan düşük talep, bu fiyat aralığında telefon satın alanların küresel ekonomik durumun yükünü üstlendiğini gösteriyor. Yeni bir telefon satın almakla uğraşan biri için, fiyatı ne kadar uygun olursa olsun, önceliklerinin başında olmayacak.

Samsung'un Ocak-Şubat 2022 arasında ayda 20 milyon adet akıllı telefon ürettiği bildiriliyor. Yüksek stok seviyelerine ve düşük talebe yanıt olarak, Mayıs ayında üretimi yarı yarıya azaltarak yalnızca 10 milyon adede indirdi. Geçen ay Samsung'un bu yıl akıllı telefon üretimini 30 milyon adet düşürmeye karar verdiği bildirildi.

Durumun iyileşip iyileşmeyeceği belli değil. Bu arada Samsung, satılamayan envanter sorununun kontrolden çıkmaması için üretimi sınırlamaya devam edebilir.

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